El Espanyol busca otro golpe en Vitoria: "La gente está muy enchufada"

La semana del 125º aniversario del Espanyol concluye este domingo sobre el césped con la visita al Alavés (16.15 horas). El cuadro perico buscará en Vitoria su tercera victoria consecutiva en la Liga tras los triunfos en Oviedo y en casa ante el Elche. Un tercer éxito afianzaría a los blanquiazules en ese top-6 que tanto desea consolidar Alan Pace, el nuevo dueño y presidente de la entidad catalana.

No trae malos recuerdos Vitoria al Espanyol. Allí logró la campaña pasada la primera victoria fuera de casa gracias a un gol de Calero y una gran actuación de Joan Garcia. No llegó hasta el 22 de febrero de 2025, en la jornada 25. En este curso todo ha sido más sencillo. El conjunto catalán ya abrió el melón como visitante en el Tartiere y ahora quiere repetir triunfo ante el Alavés, el exequipo de Kike García.

"Menos puntos de los que merece"

"El equipo llega bien, en un buen momento, con la gente muy enchufada y con ganas de hacerlo bien. El partido será complicado, el Alavés es un buen equipo, el tercero en posesión en campo contrario y eso ya te dice mucho. Creo que lleva menos puntos de los que merece. Será un partido muy exigente, para no cometer errores y estar muy metidos en todo momento" , resumió este sábado Manolo González.

El duelo de Mendizorroza coge al cuadro perico con la flecha hacia arriba, firme en la Liga y cumplidor en la Copa tras la victoria en Lleida, donde el técnico pudo hacer rotaciones. "¿Cansancio? Estamos muy bien, somos bastante burros en eso. Tenemos dos monstruos en la preparación física: Dani Parra y Dani Martín", agregó el técnico gallego, que tiene la baja de Koleosho por un golpe.

Manolo elogió el trabajo del preparador rival, el Chacho Coudet. "Cuando llegó tenía una situación compleja, el equipo compitió bien y logró salvarse. Hizo una gran faena y este año el Alavés es reconocible, compite bien y es difícil ganarle", concluyó el técnico del Espanyol.