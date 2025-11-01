Los Dodgers ganan en Toronto provocando que la finalísima del béisbol llegue al séptimo partido

Noche de brujas en el Rogers Centre, de Toronto, donde los actuales campeones de las Grandes Ligas de EEUU, Los Ángeles Dodgers, consiguieron protagonizar el primer paso de un milagro, ganando el sexto encuentro de una serie a siete a los Blue Jays (1-3) y forzar la finalísima de las Series Mundiales, ‘el clásico de otoño’, la próxima madrugada también en Toronto (01.00 horas, Deportes1, Movistar+).

La serie está, pues, empatada (3-3) y la historia del béisbol USA dice que el equipo que, en el formato actual (2-3-2), gana el sexto partido, forzando el séptimo, conquista el título en 35 de las 56 ocasiones en que se ha producido esa situación. Es decir, los Dodgers, de estar (casi) eliminados, derrotados, han pasado a tener un 62,5% de posibilidades de repetir título.

La noche, el partido, volvió a ser apasionante y volvió a tener protagonistas inesperados. “¡Que locura!, fue una manera muy loca, muy cruel, muy dura, de perder”, comentó John Schneider, manager de los Blus Jays, que, como poco, han conseguido, también ellos, el milagro, la proeza, de llevar, cuando nadie, nadie, se lo esperaba a los campeones al séptimo partido de la serie.

Miguel Rojas, de los Dodgers, a la derecha, elimina, por sorpresa, a Addison Barger, corredor de los Blue Jays. / BRYNN ANDERSON / AP

Y es que, al cierre de la novena entrada, es decir, en el último acto, los locales, los Blue Jays de Toronto, pudieron darle la vuelta al 1-3, empatar el juego y provocar un extra inning, pero se produjo la gran jugada del partido, protagonizada por el jardinero izquierdo, el puertorriqueño Kike Hernández y el segunda base de los Dodgers, Miguel Rojas, que eliminaron al bateador y corredor en bases en una misma y espectacular acción, ganando ellos dos el encuentro.

Los Ángeles afrontó ese cierre de partido por delante en el marcador (1-3), en el resultado que acabaría siendo definitivo, pero se le complicaron mucho las cosas. Con Addison Barger en segunda base y el venezolano Andrés Giménez en el cajón de bateó, los Blue Jays tuvieron una oportunidad de igualar el partido, pero una jugada magistral de Hernández y Rojas generó una doble eliminación que dejaba derrotados a los locales.

Máximo riesgo

“Me dijeron que jugase algo más atrás, pero yo pensé ¡que caray! si Giménez logra conectar un buen batazo la bola pasará sobre mi cabeza, pero si batea cortó puedo atraparla y provocar un ‘doble play’ (doble eliminación)”, contó al acabar el partido Hernández, según informa Clemson Smith Muñiz, desde Nueva York.

Y, en efecto, Giménez conectó un batazo corto, Hernández la atrapó al vuelo, frente a su cara, corriendo hacia adelante, eliminando así al bateador venezolano e, inmediatamente, sacó la bola de su guante y se la lanzó a Rojas, que estaba pisando ya la almohadilla y eliminando, por sorpresa, a Barger, que había salido disparado hacia la tercera base, creyendo que el batazo de su compañero venezolano superaría a Hernández.

Por vez primera desde 2019, las Series Mundiales llegan al séptimo partido. El equipo que provoca ese séptimo partido (Los Ángeles Dodgers) ha conquistado el título en el 35 de las 56 ocasiones en que se ha producido esta circunstancias. Los actuales campeón, pues, tienen un 62,5% de posibilidades de renovar el cetro.

Cuando un defensor atrapa un batazo por el aire, los corredores que están en base no pueden echar a correr, salir disparados para ganar la siguiente base, hasta que la bola no está en el guante del defensor. Hernández se la jugó, la atrapó al vuelo, lanzó a segunda y Rojas pilló desprevenido a Barger y así se produjo la doble eliminación salvadora de los campeones y los Blue Jays vieron frustrada la posibilidad de, al menos, empatar el partido.

Batazo decisivo

“He de reconocer ahora”, siguió explicando Hernández al final del partido, “que cuando la bola salió del ‘bat’ de Giménez, se metió, de repente, en medio de los focos del Rogers Centre y no la veía, era incapaz de verla. Y, de pronto, la bola apareció, lo juro, ante mi cara, la atrapé al vuelo y, aprovechando la inercia de mi carrera hacia adelante, solté mi brazo sabiendo que Miguel (Rojas, su segunda base) estaría sobre el cojín y atraparíamos a Barger despistado”.

El partido tuvo otros tres grandes protagonistas. Por un lado, Mooke Betts, que llevaba unos turnos al ‘bat’ horribles con l novena campeona y que conectó su cuarto batazo sencillo en 25 turnos, resurgiendo de su mal estado en el cajón de bateo e impulsando con su ‘hit’, en la tercera entrada, dos de las tres carreras del triunfo de los campeones.

El lanzador japonés de los Dodgers, Yoshinobu Yamamoto, ha vuelto a derrotar, hoy, a Toronto por segunda vez en estas Series Mundiales.ovolvió a derrot vo / BRYNN ANDERSON / AP

Las otras dos estrellas de la noche en el montículo de los campeones, de los ganadores de esta madrugada, fueron el ‘pitcher’ abridor, el japonés Yoshinobu Yamamoto, que volvió a derrotar a Toronto por segunda vez en estas Series Mundiales, protagonizando otro grandísimo encuentro. Y, al final del encuentro, para redondear la victoria, la aparición de Tyler Glasnow sobre el montículo de los Dodgers, que resolvió el partido con la ayuda, claro, de esa doble eliminación de Hernández y Rojas. Se da la circunstancia de que, en teoría, Glasnow debe ser, la próxima madrugada, el lanzador abridor del séptimo y último partido. “Debí gastar, utilizar, a Glasnow, pues no había séptimo partido si no ganábamos el sexto”, reconoció Dave Rogers, manager de los campeones.

No deja de ser curioso que de las tres victorias de los Blue Jays en este serie (11-4, en Toronto, en el primer partido), dos se hayan producido en Los Ángeles (2-6, en el cuarto y 1-6, en el quinto) y, de la misma maner, de los tres triunfos de Los Ángeles (6-5, en su estadio, en el tercer encuentro), también dos se haya producido en campo ajeno, en Toronto: 1-5, en el segundo encuentro y, hoy, 1-3 en el Rogers Centre.

Es la primera vez, desde las Series Mundiales de 2019, que el ‘clásico de otoño’ llega a su séptimo y último partido, en la anterior ocasión los Washigton Nationals ganaron a los Houston Astros (4-3) y conquistaron su primer título en el béisbol USA. Ahora, Los Dodgers intentan renovar el cetro ganado el pasado año y Toronto busca su primer título 32 años después de que fuesen, por última vez, campeones.