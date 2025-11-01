Un buen Espanyol cae con dignidad ante el Real Madrid por la mínima (0-1)

No fue justo el resultado. El Espanyol mereció más ante un Real Madrid (0-1) sin apenas ideas ni fútbol. Una nueva derrota ante las blancas, esta vez por la mínima, que deja un gusto amargo. Estuvieron mejor las blanquiazules, pero ni la suerte ni el arbitraje les permitieron sumar la que habría sido la primera victoria ante el equipo blanco. Eso sí, cada vez, está más cerca.

Avisó el Real Madrid con un tanto de Alba Redondo que terminó anulado por fuera de juego. Parecía que el guion esperado se empezaba a instalar, pero las catalanas, que jugaron con la camiseta amarilla y negra del 125 aniversario, no abdicaron. Siguieron probando suerte, presionando para hacerse con el balón y construyendo en terreno rival. Y por eso la diana de Dabritz dolió tanto. La alemana se coló dentro del área perica y se deshizo sin piedad de su oponente. Picó el balón, por encima de Salvador, en un centro chut terminó en el fondo de la red. Le rozó el esférico a Simona antes de que entrara en la portería y le fue otorgado a ella el tanto en medio del desánimo general de la CE Dani Jarque.

En busca del empate

En la segunda parte, el Real Madrid se puso a especular. Las de Sara Monforte continuaron firmes, intensas y con ganas de quitarse de encima esa sensación de frustración. Los primeros 45 minutos fueron igualados, pero el tanto blanco en los últimos compases dejó una sensación peor de lo que realmente se vio sobre el césped. En la reanudación lucharon por cambiar eso, se revolvieron conformes con el control del balón, para poder llegar a poner el empate.

La entrenadora del RCD Espanyol Sara Monforte (i) durante el partido de la jornada 9 de la Liga F que RCD Espanyol y Real Madrid disputan este sábado en el estadio CD Dani Jarque, en en Sant Adrià de Besós. EFE/Enric Fontcuberta / Enric Fontcuberta / EFE

Las de Monforte se echaron para adelante. Avanzaron unos metros tanto en la presión tras pérdida como en la contundencia en la salida de balón y no acusaron las prisas. Ante ellas, un Real Madrid muy pobre, sin ideas ni intensidad. Era el mejor escenario posible para intentar devolver el empate al marcador. La más clara la tuvo Laura Martínez desde tres cuartos de campo con un lanzamiento lejano aprovechando la que Misa Rodríguez estaba adelantada. Se marchó unos centímetros por encima del travesaño.

Arbitraje controvertido

Si la suerte jugó en contra de las catalanas, la colegiada y el VAR de pega que tiene la Liga F terminaron de sentenciar sus opciones de remontar. La árbitra del partido, María Gloria, no dio bola a las pericas. Cada acción donde una disputa se convertía en encontronazo, caía del lado blanco. Eso, sumado a la revisión interminables de acciones que no tuvieron sentido alguno.

Contra todo, el Espanyol lo intentó hasta el final. Pero la maldición sigue intacta. Las catalanas siguen sin poder ganar al Real Madrid, pero cada vez estan más cerca.