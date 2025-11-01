Bucsa se mete en la primera final de su carrera en Hong Kong

La tenista española Cristina Bucsa logró este sábado meterse en la primera final de su trayectoria deportiva tras derrotar en el torneo de Hong Kong, categoría WTA 250, a la australiana Maya Joint por 6-3 y 6-1.

Bucsa, de 27 años y número 68 del mundo, dio la sorpresa en la semifinal y se deshizo de Joint, que a pesar de sus 19 años, está mejor situada en el ránking de la WTA, en el puesto 32.

La jugadora cántabra nacida en Moldavia buscará este domingo su primera título ante la canadiense Victoria Mboko, que doblegó a su compatriota Leylah Fernández en tres sets.

Sólida con el saque

En el primer set, la igualdad se mantuvo hasta el 3-3 y en el juego siguiente, Bucsa rompió el servicio de su rival y volvió a arrebatárselo para cerrar la manga por 6-3.

En el segundo, Joint se desinfló y cedió su primer saque, lo que encarriló la victoria para la española, que volvió a romperle el servicio para ponerse 5-1 y cerrar el partido con el 6-1 definitivo en solo 24 minutos.

Bucsa se mantuvo muy sólida con su saque, con un 88 por ciento de los puntos ganados con su primer servicio, frente al 59 por ciento de la australiana.

La cántabra llegó a semifinales después de que en cuartos de final consiguiese el pase sin jugar como consecuencia de la lesión de la máxima favorita del torneo, la suiza Belinda Bencic.