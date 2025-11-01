Tenis
Bucsa se mete en la primera final de su carrera en Hong Kong
La tenista española nacida en Moldavia batió en semifinales a la australiana Maya Joint por 6-3 y 6-1.
La tenista española Cristina Bucsa logró este sábado meterse en la primera final de su trayectoria deportiva tras derrotar en el torneo de Hong Kong, categoría WTA 250, a la australiana Maya Joint por 6-3 y 6-1.
Bucsa, de 27 años y número 68 del mundo, dio la sorpresa en la semifinal y se deshizo de Joint, que a pesar de sus 19 años, está mejor situada en el ránking de la WTA, en el puesto 32.
La jugadora cántabra nacida en Moldavia buscará este domingo su primera título ante la canadiense Victoria Mboko, que doblegó a su compatriota Leylah Fernández en tres sets.
Sólida con el saque
En el primer set, la igualdad se mantuvo hasta el 3-3 y en el juego siguiente, Bucsa rompió el servicio de su rival y volvió a arrebatárselo para cerrar la manga por 6-3.
En el segundo, Joint se desinfló y cedió su primer saque, lo que encarriló la victoria para la española, que volvió a romperle el servicio para ponerse 5-1 y cerrar el partido con el 6-1 definitivo en solo 24 minutos.
Bucsa se mantuvo muy sólida con su saque, con un 88 por ciento de los puntos ganados con su primer servicio, frente al 59 por ciento de la australiana.
La cántabra llegó a semifinales después de que en cuartos de final consiguiese el pase sin jugar como consecuencia de la lesión de la máxima favorita del torneo, la suiza Belinda Bencic.
- Jordi Alba: 'Me motiva más el Hospi que seguir jugando. Ojalá llevarlo a Primera
- Raúl Albiol revela la convivencia Barça-Madrid en la Selección: 'Ellos iban por un lado y nosotros por otro
- Malas noticias para Xabi Alonso: Florentino está más cerca de Vinícius que del entrenador
- ¿Qué es el Atlètic Lleida? Así se creó el club que ha dividido la Terra Ferma y que se enfrenta al Espanyol en la Copa
- Àlex Márquez ha situado al equipo Gresini en la cima de MotoGP
- De Jong debería hablar con Lamine antes de reñir a Carvajal, ¿no?
- Vinicius sí que es un problema
- El modelo de club que pretende Florentino para el Real Madrid: vía libre para 'palancas' sin quitar poder al socio