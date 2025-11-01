El Arsenal reafirma su sólido liderato ante el Burnley (0-2)

Una victoria incontestable del Arsenal sobre el Burnley (0-2), con tantos de Declan Rice y de Viktor Gyökeres, fortaleció al equipo de Mikel Arteta en el liderato de la Premier League, que ocupa con siete puntos de diferencia sobre el Bournemouth -y un partido más-.

El Arsenal demostró que en estos momentos es, sin duda, uno de los equipos más en forma de Europa. Con los tres puntos que sumó ante el Burnley, acumula nueve victorias consecutivas en todas las competiciones; además, en todo el mes de octubre, no ha encajado goles; tampoco cede puntos, porque la última vez que se dejó alguno por el camino fue el 21 de septiembre con un empate frente al Manchester City; y todo lo ha conseguido con un dominio del juego que a veces es hasta abusivo.

El turno para caer aplastado por el rodillo 'gunner' fue para el Burnley, que no disparó ni una sola vez a portería en toda la primera parte. Ni desde dentro del área, ni desde fuera, ni entre los tres palos o fuera de ellos. Fue la nada más absoluta, porque fue tan anulado por el Arsenal que casi ni pisó la zona defendida por David Raya.

Viktor Gyoekeres celebra el primer gol del Arsenal ante el Burnley. / Jon Super / AP

El plan de Arteta salió a la perfección y todas las piezas encajaron como un puzzle. Incluso se permitió el lujo de dejar en el banquillo a Mikel Merino, que tan bien funciona en la selección española pero a quien la llegada de Gyökeres le ha complicado la existencia. El delantero sueco, poco a poco, afina su adaptación a la Premier League y cada partido se parece más al voraz goleador del Sporting.

Gol de Gyökeres

El resto de sus compañeros tampoco desentonan con mención especial para Rice, Martín Zubimendi y Leandro Trossard, que, junto a Gyökeres, fueron los más desequilibrantes del Arsenal en Turf Moor. Sobre todo Rice, que se encargó de dar medio gol a Gyökeres en el tanto que inauguró el marcador. Uno de sus lanzamientos envenenados de córner al segundo palo sirvió a Gabriel para tocar la pelota con el interior del pie, mandarla al centro de la portería y dejar al atacante sueco solo para rematar de cabeza su cuarto tanto en la Premier League

El Arsenal, con 0-1 en el marcador al cuarto de hora, pisó aún más el acelerador y de un contragolpe nación muy pronto el segundo. Gyökeres lo lanzó con una apertura a banda izquierda hacia Trossard, que centró al punto de penalti por donde apareció Rice para cabecear el 0-2 con el que cerró el partido cuando apenas se había pasado la media hora.

Aunque el Burnley tenía mucho tiempo por delante para intentar por lo menos buscar el empate, la realidad es que todos los que estaban viendo el duelo sabían que eso no iba a pasar. El dominio del Arsenal era de tal magnitud que una remontada era un milagro.

Los 'gunners' celebraron tres puntos con los que mantienen su domino en la Premier League para caminar con paso firme hacia un título que no gana desde hace 21 años.