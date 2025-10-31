Baloncesto
El Real Madrid ficha al pívot ucraniano Alex Len
El jugador, de 32 años y 2,13 centímetros de altura, llega al equipo blanco desde Los Ángeles Lakers y tras competir durante 12 años en la NBA
EFE
El Real Madrid ha incorporado al pívot ucraniano de 32 años Alex Len, procedente de Los Ángeles Lakers de la NBA, hasta el 30 de junio de 2027, según anunció este jueves el club merengue.
Len, de 2,13 centímetros de altura, es internacional con Ucrania y llega a la capital española tras 12 temporadas y 708 partidos en la elite del baloncesto norteamericano, donde promedió 6,7 puntos, 3,1 rebotes y 0,3 tapones.
Ha jugado en los Phoenix Suns (2013-2018), Atlanta Hawks (2018-2020), Sacramento Kings (2020), Toronto Raptors (2020-2021) -donde coincidió con Sergio Scariolo, actual entrenador del Real Madrid-, Washington Wizards (2021), Sacramento Kings (2021-2025) y Los Ángeles Lakers (2025).
Tras formarse en el Dnipro ucraniano y brillar en Maryland, fue elegido con el número 5 del 'draft' de 2013.
