El Movistar se desmarca del dopaje de Lazkano

El conjunto del Movistar, equipo en el que militó Oier Lazkano hasta finales de 2024, ciclista al que la UCI (Unión Ciclista Internacional) suspendió el jueves por dopaje, se ha desmarcado este viernes de cualquier relación con las irregularidades presuntamente cometidas por el ciclista alavés que, de hecho, ya estaba siendo investigado por las autoridades antidopaje desde 2020. En abril se intensificaron las pesquisas. Por esa razón, y no por ningún problema de salud, el Red Bull Bora, conjunto al que se incorporó en enero, decidió no alinearlo en ninguna carrera. Lazkano fue despedido el jueves de forma inmediata por el conjunto alemán.

Abarca Sport, la empresa que administra la familia Unzué y que depende del patrocinio de Telefónica, emitió este viernes un comunicado en el que afirma que hasta el pasado jueves no tuvo ningún conocimiento de la investigación por dopaje que afecta a Lazkano. “Hasta la tarde del 30 de octubre no se tuvo conocimiento de esta situación. Durante las tres temporadas de relación contractual con el señor Lazkano todos los controles a los que fue sometido, así como los internos del equipo, arrojaron un resultado negativo. En virtud de ello, era materialmente imposible conocer, o tan siquiera intuir, alguna anomalía como la ahora presentada en el procedimiento abierto por la UCI”, indica la dirección del Movistar en un comunicado.

Lucha contra el dopaje

El único equipo español que milita en el World Tour, la principal división ciclista por escuadras, añade que “Abarca Sports reitera una vez más con absoluta firmeza y su inquebrantable compromiso con un deporte limpio y transparente. Para ello redoblaremos con determinación absoluta todos los esfuerzos, controles y medidas que venimos impulsando hasta la fecha”.

El conjunto ciclista aporta el comunicado, recibido por correo electrónico, que el jueves les envío la UCI donde la federación internacional les informaba de que Lazkano había cometido una violación de las reglas antidopaje desde 2020, época en la militaba en la escuadra del Caja Rural. “La afirmación se basa en la opinión unánime emitida por tres expertos científico después de analizar el perfil hematológico por las muestras aportadas por el corredor entre el 7 de enero de 2020 y el 30 de diciembre de 2024”.

La UCI informa al Movistar del dopaje de Lazkano porque, textualmente, “en la época investigada y que se tuvo que mantener de forma confidencial, el corredor estaba contratado en su equipo”.

Sin apenas dudas

Según la federación internacional no hay apenas dudas de la infracción de Lazkano. “Es muy probable que se haya utilizado una sustancia prohibida o un método prohibido y que es poco probable que el pasaporte sea el resultado de cualquier otra causa”, puntualiza la UCI en la nota enviada al Movistar y que el equipo navarro ha hecho pública este viernes.

Lazkano, despedido por el Red Bull, ya se encuentra sin equipo y sin posibilidad de disputar ninguna carrera hasta que la sanción por dopaje sea firme. El ciclista vasco, que esta temporada se había establecido en Andorra, se expone a una sanción de varios años y a tener que pagar una dura multa. No hay un plazo concreto para que se emita la sentencia, aunque a todas luces ya es un corredor suspendido por dopaje desde el 30 de octubre de 2025.