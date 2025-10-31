Michael Jordan carga contra la moda del descanso programado en la NBA: "Yo nunca quise perderme un partido"

En una exclusiva entrevista con NBC que se irá emitiendo a lo largo de la temporada por segmentos de pocos minutos, Michael Jordan no se mordió la lengua a la hora de reprochar a la nueva generación de estrellas de la NBA, que en los últimos años han adoptado medidas junto a sus franquicias para reducir la carga de partidos durante la temporada regular. "Sabía que me ibas a hablar sobre esto", respondió de inmediato la leyenda de los Chicago Bulls cuando Mike Tirico mencionó las palabras "load managament".

Las limitaciones de las nuevas regulaciones

En septiembre de 2023 la junta de gobernadores de la NBA implementó una regulación para revertir esta dinámica e intentar motivar a esos jugadores que priorizaban llegar frescos a playoffs y no correr el riesgo de lesionarse en partidos de menor relevancia. A partir de la temporada 23/24 es obligatorio jugar un mínimo de 65 partidos para optar a cualquier premio individual, una cifra razonable y argumentada a partir del historial de ganadores, pero dos años más tarde sigue habiendo diversos casos y sobre todo, debate. El comisionado de la NBA, Adam Silver, dejó claro el criterio que define a un jugador como una estrella: "alguien que ha formado parte del equipo All-Star o All-NBA en cualquiera de las últimas tres temporadas", y que por tanto obliga a su equipo a respetar una serie de normas para garantizar el sentido de la competición.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, habla durante una rueda de prensa en Nueva York. / Angel Colmenares / EFE

Dichas normas obligan a los equipos a gestionar su plantilla de manera que nunca haya más de una estrella fuera para un mismo partido, a la vez que se tienen que asegurar que estén disponibles para los partidos emitidos por televisión nacional y los partidos del Torneo NBA. Si un jugador decide descansar, deben asegurarse que esté en el estadio, visible para los aficionados. Los equipos que infrinjan estas reglas serán multados, con sanciones que comienzan en 100.000 dólares por la primera infracción y que aumentan en caso de reincidencia. Los Brooklyn Nets fueron los primeros en ser multados, seguidos de Atlanta Hawks y Utah Jazz, los únicos tres hasta ahora. Todo está enfocado a mantener al espectador conectado al espectáculo, pero para ello es necesaria una revisión muy estricta de los informes médicos, algo que a día de hoy sigue sin darse.

"Yo nunca quise perderme un partido, porque era una oportunidad para demostrar mi valía. Sentía que los aficionados estaban ahí, viéndome jugar y quería impresionar hasta al que estaba sentado arriba del todo que probablemente se esforzó muchísimo para conseguir una entrada" señala Jordan como uno de los motivos que le llevaron a jugar partidos a pesar de no gozar de plenitud física. Uno de los ejemplos más conocidos, que él mismo menciona durante la entrevista, es su icónico partido contra los Utah Jazz en las Finales de la NBA de 1997, cuando jugó enfermo en el crucial quinto partido. "Aunque fuera como señuelo. Una vez estás en pista, esforzándote al máximo, nunca sabes lo que puede pasar, ¿verdad?". Los Chicago Bulls terminaron ganando ese encuentro y conquistando el quinto título de la franquicia.

Dennis Rodman, Michael Jordan, Scottie Pippen, Ron Harper y Phil Jackson con los cinco títulos NBA. / AFP

La evolución generacional

En defensa de esta nueva estrategia adoptada por todas y cada una de las franquicias, es innegable que el ritmo de competición ha incrementado respecto a la época de Jordan: los jugadores recorren más distancia que nunca debido a la evolución del juego en torno a la línea de tres, y aunque no haya una correlación directa entre el "load managament" y la prevención de lesiones (según un análisis exhaustivo de la NBA del año pasado), es comprensible que los entrenadores prefieran gestionar los minutos que sus estrellas pasan sobre el parquet.

Sin embargo, Michael Jordan se muestra contundente en su posición, argumentando que jugar con continuidad no solo es cuestión de respeto hacia los aficionados que pagan para verte jugar, sino que es una necesidad propia para mantenerse en forma, y además es fundamental para no romper la dinámica con el resto del equipo: "Juegas a basket tres horas al día, ¿qué haces en las otras 21 horas? Para mí es cuando deberías de prepararte para tu siguiente día de trabajo. Yo no soy uno de los mejores ejemplos, pero (el descanso programado) puede interrumpir esa sinergia dentro del equipo". Los números de Jordan hablan por sí solos: disputó 78 partidos o más en doce de las quince temporadas que se vistió de corto, y tampoco se perdió nunca un partido de playoffs.