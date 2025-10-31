Terrorífica derrota del Girona en Getafe la noche de Halloween

Derrota terrorífica del Girona en Getafe en la noche de Halloween recibiendo dos goles a balón parado. Los de Míchel volvieron a pagar su fragilidad defensiva y solo mostraron ambición con el marcador en contra. Los de Bordalás se colocan sextos, a dos del Atlético y tres del Villarreal. Un equipo que compite como ninguno pese a tener menos recursos que muchos de sus rivales, entre ellos este decepcionante Girona.

Los 12 goles que ha marcado el Getafe le han permitido sumar 17 puntos y cinco victorias, siendo sexto en la tabla. Los 9 sumados por el Girona solo le han valido para acumular 7, ganar un encuentro y ser último. La diferencia, con un solo gol de diferencia, la explican los goles 24 que han encajado los gerundenses por los 12 de los de Bordalás. Pese a ello, el Girona llegaba al Coliseum con una sola derrota en los seis últimos partidos, lo que inquietaba a los 'azulones', quienes se habían dado un festín en Copa ante el Inter de Valdemoro en Copa (0-11).

Ocasiones de Milla y Roca

Arrancó el Girona tratando de llegar al área rival con más jugadores. Ounahi dirigía las acometidas visitantes, pero le duraba demasiado poco la pelota en los pies a los de Míchel ante la presión de los azulones, más directos al recuperar la pelota. Un disparo lejano de Milla, que hizo trabajar a Gazzaniga, y dos jugadas a balón parado alimentaron las expectativas locales. Blind y Witsel enhebraban las jugadas desde atrás, teniendo Roca y Moreno más protagonismo por la izquierda que Arnau y Tsygankov por la derecha. Una transición 'gironina' en el minuto 21 terminó con Tsygankov sirviendo a Roca, que sacó un disparó que hizo lucirse a Soria. El propio Tsygankov desperdició una falta desde el borde del área a la media hora, cuando el partido ya era de claro dominio visitante. Pocas ocasiones y poco fútbol en el primer asalto.

Bordalás zarandeó su once buscando intensidad con Martín, Sancris y Abqar. Se animó el Getafe, que acumuló cuatro remates en los primeros cinco minutos, con Gazzaniga sacando uno muy comprometido de Arambarri. Rebajó el Girona la efervescencia local con la pelota en los pies, pero sin rastro visitante en el área de Soria. Míchel tiró de Lemar y Gil sin suerte.

Empujaba el Getafe con más fe que brillo. Y de tanto ir el cántaro al área ‘gironi’ se rompió con un centro en una falta lateral que Mario Martín convirtió en el primer gol local. La fragilidad defensiva de los de Míchel volvía a penalizarles en un partido en el que se hicieron más pequeños con el paso de los minutos. Pudo empatar Vanat, pero David Soria aguantó bien. Y en el 85 Borja Mayoral sentenció en otra pelota llovida al área visitante en un balón parado. El penalti que señaló el VAR y que Stuani transformó solo puso algo más de suspense en el final del encuentro. Noche de terror para el Girona en Getafe derrotado por dos desantenciones defensivas. Una vez más.