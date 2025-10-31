El exfutbolista Alfonso Pérez Muñoz se rinde a Abascal y Ayuso: "Con ellos España funcionaría mejor"

Alfonso Pérez Muñoz, exjugador de Real Madrid, Real Betis, Fútbol Club Barcelona y Olympique de Marsella, ha mostrado abiertamente sus inclinaciones políticas, estrechamente ligadas a las figuras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y del líder de Vox, Santiago Abascal, con quienes considera que España "funcionaría mejor".

En declaraciones en el espacio 'El Cafelito', de Josep Pedrerol, el exjugador ha considerado a Díaz Ayuso como "el referente para un futuro de España, junto con Santi Abascal". Al líder de la formación ultra lo ha definido como "una persona al estilo de Ayuso". "Van a mirar por el futuro de España, no se van a casar con nadie. Creo que España funcionaría mejor con un Abascal y con una Ayuso", ha subrayado.

Por si quedaba alguna duda de su posicionamiento político, el exdelantero ha mostrado su más absoluto rechazo por la gstión de Pedro Sánchez, de quien ha opinado de forma contundente: "Me iba a salir lo que canta todo el mundo... pero no lo voy a decir. Hay que echarse un paso al lado".

Tampoco ha sido especialmente sensible con la vicepresidenta Yolanda Díaz, de la que sostiene que ha llegado al cargo "de milagro".

Polémica machista

No es la primera vez que las opiniones de Alfonso Pérez Muñoz es noticia por su ideología. Justo hace dos años, cobraron trascendencia unas declaraciones de tintes machistas en las que, entre otras cuestiones, criticaba la posibilidad de la igualdad en el deporte masculino y femenino.

Como consecuencia, el estadio municipal de Getafe, su localidad natal, decidió eliminar el nombre de Alfonso Pérez de su denominación y pasar a llamarse simplemente 'Coliseum'.