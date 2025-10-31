El retorno de Eder Sarabia a Barcelona: amor en Andorra, puertos con profesionales del ciclismo y los consejos de Setién

Eder Sarabia (Bilbao, 1981) llega este domingo al Estadi Olímpic con la aureola de haberse convertido en el técnico revelación en el inicio de temporada y por el hecho de que, al frente del Elche, se mide por primera vez al equipo que entrenó, como ayudante de Quique Setién, en los tiempos duros de la pandemia, entre el invierno y el verano de 2020.

Es un preparador peculiar, de los entrenadores que prefieren tocar el balón que apostar por la patada, que rehúye de colocar el ‘autobús’ frente a la portería y que rechaza un resultado efectista negando cualquier dosis de espectáculo. Con el Elche ascendido, ahora ocupa la octava plaza de la tabla después de haber conseguido el mejor inicio liguero en la historia del club ilicitano.

El amor a la bici

Y disfruta igual ganando en el banquillo que saliendo con su bici por los alrededores de Elx. Lo hace casi todos los días. Luego, feliz, presume de haberse cruzado por las montañas alicantinas con Wout van Aert o Mathieu van der Poel, estrellas del ciclismo que entrenan por esos parajes durante el invierno. O de llegar tarde a una conferencia de prensa porque no quería perderse los últimos kilómetros de una gesta de Tadej Pogacar.

Cuando llegó al Barça con Setién comenzó a percatarse de las costumbres de una persona, Gerard Piqué, que luego tuvo un protagonismo determinante en su papel de entrenador de fútbol. Terminado el partido, el entonces central azulgrana, buscaba un rincón del vestuario para conectar su móvil y mirar el resultado del equipo que presidía y preside, el FC Andorra, club que cambió la vida a Sarabia en todos los aspectos; en el país pirenaico tuvo la primera oportunidad como técnico absoluto y allí conoció a su mujer y madre de sus dos hijos.

El Andorra, con Sarabia, consiguió dos hechos históricos. El primero ascender a Segunda División y el segundo, lo que es difícil a pesar del discreto aforo de los recintos deportivos del país, que se llenaran las gradas y se hablase de fútbol más allá del Barça, el equipo que suele llenar las almas andorranas.

Eder Sarabia saluda a Ernesto Valverde, en Elx. / ELCHE CF

A los jugadores animaba de forma peculiar. Recuerda cómo una vez buscaba una remontada imposible. Perdían en el descanso por 0-3 y los futbolistas estaban alicaídos. Con voz firme les dijo que aquello no era un desastre, que el drama era llegar a Lisboa, en la fase final de una inédita Champions disputada en el verano de la pandemia, y que el Bayern le metiera ocho goles al Barça, un partido que supuso el fin de la etapa azulgrana del tándem Setién-Sarabia.

El recuerdo del triunfo con el Betis

Desde entonces sólo ha regresado deportivamente a Barcelona para enfrentarse al Barça B y ahora buscará lo que casi se consideraría como un milagro en su Elx de adopción. El conjunto franjiverde se ha enfrentado hasta ahora 27 veces al Barça en la capital catalana y nunca ha conseguido la victoria desde la primera visita de 1960.

Sin embargo, Sarabia sí sabe lo que significa ganar al Barça. Lo hizo cuando el equipo de Hansi Flick jugaba en el Camp Nou, con Leo Messi con figura azulgrana. Los socios y aficionados del Betis tienen la fecha del 11 del 11 de 2018 marcada en rojo porque aquel día, con Setién y Sarabia en el banquillo verdiblanco, ganaron al Barcelona por 3-4 en un duelo espectacular.

Fue Setién quien le dio la oportunidad como entrenador en 2015. Sarabia había crecido entre Lezama, donde entrena el Athletic, y el viejo San Mamés. Enseguida comprendió que el apellido que llevaba era insuficiente para triunfar como futbolista. Su padre es Manu Sarabia, estrella rojiblanca, entre 1976 y 1988. “Con mi padre tengo un trato especial a nivel futbolístico. Cada vez que ve a un jugador destacar me manda la noticia y me dice ‘ojo, este futbolista puede ser interesante’. Gran parte de lo que sé de fútbol se lo debo a él y ambos vemos este deporte de forma parecida”, recordaba Eder, en una entrevista concedida a este diario en agosto de 2022, pocos días antes del debut del Andorra en Segunda División.

Eder Sarabia, durante un entrenamiento. / ELCHE FC

El entrenamiento del conjunto pirenaico se celebraba a puerta cerrada. El departamento de comunicación del Andorra había fijado en 10 minutos el tiempo de la entrevista. Sarabia llegó al banquillo y después de charlar durante más de un cuarto de hora de ciclismo -quería conocer todas las anécdotas del Tour- se puso a hablar de fútbol, de la pasión hacia su padre, de los buenos consejos de Setién, de lo que había aprendido con Messi y compañía y de cómo se relajaba coronando todos los puertos de Andorra junto a profesionales de la bici como José Joaquín Rojas, hoy director del Movistar.

“Entrenar al Barça fue una verdadera oportunidad. Fui un privilegiado. Es verdad que ni llegamos en el mejor momento ni nos salieron las cosas como soñábamos. Cada día que me levantaba e iba a la Ciutat Esportiva era el más feliz del mundo”. Setién y su padre se conocieron jugando en el Logroñés. Ahora el hijo de uno de los grandes mitos del Athletic retorna a Barcelona con el reto de buscar un triunfo históricamente imposible ante su exequipo.