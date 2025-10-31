El Barça pide que el Camp Nou sea sede de la final de la Champions de 2029

El Fútbol Club Barcelona pretende que el Spotify Camp Nou sea la sede de la final de la Champions de 2029. Así lo confirmó este viernes la UEFA, que informó de que el estadio londinense de Wembley también ha mostrado su interés en acoger la final ese mismo año.

El Spotify Camp Nou, según la última predicción hecha por el Barcelona y verbalizada por su vicepresidenta Elena Fort, debería estar completamente acabado en diciembre de 2027. Es decir, en ese sentido, el club azulgrana ha optado por ser prudente en los plazos y opositar así a una candidatura a varios años vista.

Tendrá el Barcelona de plazo hasta el 10 de junio de 2026 para presentar la propuesta definitiva a la UEFA, con la documentación pertinente.

Sede en 1989 y 1999

El Camp Nou ha sido sede de la final de la Copa de Europa dos veces en la historia. La primera, el 24 de mayo de 1989, con victoria del Milan de Arrigo Sacchi frente al Steaua de Bucarest (4-0). Y la segunda, aquella agónica final del 26 de mayo de 1999 en que el Manchester United logró levantar el título frente al Bayern tras marcar Sheringham y Solksjaer en el tiempo añadido (2-1).

El máximo organismo futbolístico continental, además, especificó que para la final de la Champions de 2028 sólo hay una sede interesada (Múnich).

La próxima final de la Champions (30 de mayo de 2026) se disputará en el Puskas Arena de Budapest. Mientras que la de 2027 tendrá lugar en el Metropolitano del Atlético de Madrid (de ahí que el Barça se haya concedido un año de margen, hasta 2029, ante las reticencias que pudiera tener la UEFA por que la final de la Liga de Campeones se celebrará dos veces seguidas en territorio español).

Champions femenina

En cuanto a la final de la Champions femenina, ha sido el Athletic quien ha propuesto otra vez San Mamés para que sea la sede en 2028 (competirá con Lyón, Basilea y Estambul). Ya lo fue en 2024, en una final conquistada por el Barça frente al Olympique.