El entrenamiento del Barça con el que estrenará el Camp Nou costará 5 euros a los socios y 10 al resto

El primer equipo de fútbol masculino del FC Barcelona volverá oficialmente al Spotify Camp Nou el próximo viernes 7 de noviembre para llevar a cabo un entrenamiento a puertas abiertas ante la afición azulgrana, según ha confirmado el club esta mañana en un comunicado. El esperado regreso de la afición al nuevo estadio azulgrana en partido oficial deberá esperar todavía a ser confirmada, aunque todo apunta a que podría tener lugar el día 22 de noviembre ante el Athletic Club. Sin embargo, el regreso al estadio no será gratuito y tendrá un coste de 5€ para los socios y 10€ para el público general.

Esta primera sesión de entrenamiento en el Estadio servirá también como "prueba técnica y operativa para comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas, accesos y diferentes aspectos de la instalación", en el marco del proceso de reapertura progresiva del estadio tal y como ha especificado el club en la misiva. Hasta ahora, las múltiples ocasiones en las que el club había anunciado el regreso al estadio se habían visto impedidas por la falta de permisos del Ayuntamiento para su ocupación, pero finalmente, el consistorio ha otorgado la primera licencia de ocupación al club. Según fuentes del club, la siguiente fase de apertura, la que correspondería a la licencia 1B, está prevista para el 12-15 de noviembre, por lo que tras el test de este entrenamiento, el club podría proceder a la segunda fase de la reapertura.

Iniciativa benéfica

"El equipo está ilusionado por volver a recibir a los aficionados y aficionadas del Barça en su nuevo hogar y compartir este primer reencuentro en el Spotify Camp Nou", dice el comunicado emitido por el FC Barcelona. El entrenamiento, que será de pago para los aficionados, comenzará a las 11:00 h, y el Spotify Camp Nou abrirá sus puertas a las 9:30 h. El aforo, en esta primera toma de contacto será de 23.000 espectadores que deberán ubicarse en la zona de Tribuna y Gol Sur, las únicas habilitadas con los permisos correspondientes a la Fase 1A de la reapertura para la que el Club ya dispone de la licencia de primera ocupación.

Así, según ha informaco el club este viernes, la venta de entradas se activará esta misma mañana a las 11:00 h. Durante las primeras 48 horas, la venta será exclusiva para los socios y socias, que podrán adquirir una única entrada por clave de socio y sin posibilidad de acompañantes hasta que una vez finalizado este periodo, la venta se abrirá también al público general.

El precio de las entradas será de 5€ para socios y socias, y de 10€ para el público general, y toda la recaudación se destinará íntegramente al proyecto Pulseras Blaugranas, impulsado por la Fundación Barça. Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar el bienestar emocional de los niños y adolescentes hospitalizados, así como el de sus familiares, y al mismo tiempo impulsar la investigación de terapias innovadoras que contribuyan a mejorar la evolución de las enfermedades.