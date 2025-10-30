Paolo Simoncelli, padre del desaparecido Marco, asegura que el suizo Dettwiler será su piloto en 2026

Paolo Simoncelli, padre del mítico Marco Simoncelli, fallecido en el Gran Premio de Malasia que se disputó, en 2021, en el circuito de Sepang, precisamente el trazado donde, el pasado domingo, tuvo lugar un escalofriante accidente en la vuelta de formación de la parrilla de Moto3 donde el español José Antonio Rueda, ya campeón del mundo de la pequeña categoría, embistió al suizo Noah Dettwiler, que se recupera en un hospital de Kuala Lumpur de sus múltiples lesiones e intervenciones quirúrgicas, acaba de reconocer que el joven suizo es uno de los pilotos que ha escogido para formar parte de su magnífico equipo de Moto3, el SIC58 Squadra Corse, la próxima temporada, la escudería creada por Paolo en honor de su hijo.

“Deberíamos habernos reuinido en breve para la firma del contrato”, cuenta Simoncelli en una charla con gpone.com, “pero, como sabéis, Noah fue víctima de un grave accidente y ahora sigue en Kuala Lumpur, donde la gélida mano del destino lo tiene peleando para salvar su vida. De momento, han tenido que extirparle el bazo y, además, superar hasta dos paradas cardiacas”.

"No te rindas, Noah, no te rindas, nuestro equipo te esperará el tiempo que haga falta" Paolo Simoncelli — Propietario del equipo SIC58 Squadra Corse de Moto3

Simoncelli le envía un mensaje de esperanza a Noah, que parece que va mejorando, eso sí, muy poco a poco. “No te rindas. Noah, no te rindas, nuestro equipo te esperará el tiempo que haga falta”. Simoncelli lamenta que un accidente tan peculiar, tan raro, tan increíble se haya producido al margen de la carrera. “El riesgo de nuestros pilotos ya es alto en carrera y, desde luego, no tiene ningún sentido que semejante accidente sucediera en la vuelta de formación donde todos los pilotos deberían prestar mucha más atención en ese giro”.

Mientras Rueda parece ya casi listo para regresar a España y ser operado de varias fracturas en su mano derecha, el equipo del joven suizo, de 20 años, añadió ayer más esperanza al mundo de las dos ruedas. La escudería CIP Green Power, al que pertenece Dettwiler, emitió un comunicado en el que confirma que "la condición de Noah ahora es estable y ya no es crítica". El piloto seguirá siendo vigilado de cerca en la unidad de cuidados intensivos tras haberse sometido a varias operaciones en las últimas horas. "Gracias a todos por su continuo apoyo y amabilidad", añadieron los responsables del equipo.