La Juventus firma a Spalletti como nuevo técnico

La Juventus de Turín ha oficializado este jueves su acuerdo con Luciano Spalletti como nuevo entrenador tras despedir a Igor Tudor el lunes por la mañana. El que fuera seleccionador de Italia en la última Eurocopa era el favorito para hacerse con el puesto por delante de otros candidatos como Raffaele Paladino, exentrenador de la Fiorentina la pasada campaña. El técnico italiano firma un contrato hasta el 30 de junio de 2026, con opción a ampliarlo un año más, con un sueldo que rondará los tres millones de euros.

Según informaron medios italianos, Spalletti había rechazado varias ofertas millonarias en las últimas semanas de Fenerbahce, Al Ittihad y Al Sadd, con el deseo de volver a entrenar en la Serie A o estrenarse en la Premier League. La mala racha de Igor Tudor, cinco empates seguidos de tres derrotas en todas las competiciones, le ha abierto la puerta a un Spalletti que estaba esperando volver a los banquillos desde que fuera despedido como seleccionador de Italia en junio.

Igor Tudor en su último partido como entrenador de la Juve (derrota por 1-0, Lazio). / Alfredo Falcone/LaPresse / LAP

Las claves del acuerdo

Otro aspecto fundamental para que Juventus y Spalletti llegasen a un acuerdo ha sido la conformación de su cuerpo técnico: Marco Domenichini será el segundo entrenador, Daniele Baldini el asistente y Francesco Sinatti el preparador físico. La opinión de Giorgio Chiellini, exjugador de la Juventus y actual director de relaciones institucionales del club, también ha tenido peso en la decisión de decantarse por un entrenador con un largo recorrido en el panorama futbolísitico italiano.

Luciano Spalletti empezó su trayectoria en los banquillos en 1993 como técnico del Empoli, por aquel entonces equipo de tercera división, y logró ascender al club hasta la Serie A. Fue escalando hasta entrenar a la Roma entre 2005 y 2009, donde fue nombrado mejor entrenador del año en 2006. Tras su paso por el Zenit de San Petersburgo, regresó a la Roma en enero de 2016 antes recalar en el Inter en 2017 y en el Nápoles en 2021, donde logró su mayor éxito como campeón de liga en su segunda temporada.

Luciano Spalletti durante el FC Barcelona-Nápoles de Europa League en 2022. / ENRIC FONTCUBERTA / EFE

Compromisos inmediatos

Spalletti debutará ante la Cremonese el sábado a las 20:45 después de que la Juve rompiese la mala racha de resultados en casa ante el Udinese, partido que dirigió el entrenador interino Massimo Brambilla. Ahora mismo la Vecchia Signora es séptima en la Seria A con quince puntos tras nueve jornadas disputadas, a seis puntos del liderato que comparten el Nápoles de Conte, que ganó el martes por la noche en Lecce por la mínima, y la Roma de Gasperini, que cuenta con la mejor defensa del campeonato habiendo encajado solo 4 goles en 9 encuentros.