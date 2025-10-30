El equipo del Mago Pop da la campanada en Copa del Rey: elimina al Córdoba y jugará contra un Primera

El CD Cieza, con un gol en el minuto 82 de Ortiz, ha dado la campanada en la primera eliminatoria de la Copa del Rey al derrotar al Córdoba, de Segunda División, en La Arboleja. El conjunto de Ranko Despotovic ha realizado un gran partido, defendiéndose con uñas y dientes ante un rival de tres categorías superior, y dando la estocada perfecta a ocho minutos del final con ese tanto que ha desatado la euforia entre la afición espartera.

El equipo murciano de Tercera RFEF, por tanto, se asegura un enfrentamiento con un equipo de Primera División en la segunda eliminatoria, todo un éxito para la escuadra del Mago Pop.

Antonio Díaz Cascajosa, más conocido como ‘El Mago Pop’, es un ilusionista catalán popular por tener un programa propio emitido en más de 150 países en el canal de televisión Discovery Channel. Sus vínculos con el municipio murciano son muy fuertes por el origen de su famlia paterna (de hecho, su tío Quevedo es una de las leyendas de este club), y desde 2020 es el máximo accionista del equipo.

35 años de espera

Treinta y cinco años después la magia de la Copa del Rey volvía a la ciudad espartera y el sueño lo asumió la localidad como suyo, llenando La Arboleja como ni los más viejos del lugar recordaban, con 2.900 localidades vendidas que se sacaron a la venta y que volaron en pocos días.

Un Córdoba sabedor de su potencial intentó en un primer momento mantener la posesión del balón, sin mostrar peligro en el área local, pero controlando el juego y el centro del campo.

Tras unos minutos de nervios en los pupilos de Despotovic, empezaron a tocar el balón con criterio, siendo jugadores destacados Britos y Sergio Camacho, pero la lesión en el minuto 20 de Florian hacia saltar las alarmas, tendido y hundido en el área visitante por una rotura muscular, pero un tiro de Domi al palo asentaba al equipo, que empezó a mostrar su mejor juego dominando a un Córdoba que cayó por tercera vez en primera ronda de Copa.

Los jugadores del CD Cieza celebran la victoria ante el Córdoba / José Bermúdez

Tras el descanso llegó el mejor juego del Cieza, controlando el juego empujado por una abarrotada grada que hacía que los jugadores no sintieran fatiga, pero con un Córdoba que no se daba por vencido y hasta en dos ocasiones siendo el guardameta Álex, en primera instancia, y Edu Soto bajo palos, salvaban de un gol cantado del Córdoba.

Pero cuando el público más empujaba llegó el éxtasis. Minuto 82 y Rafa Ortiz, de potente zurdazo, mandó el esférico a las mallas de la meta visitante y la grada explotaba de euforia a la vez que toda La Arboleja gritaba al unísono el ya conocido "sí se puede".

Solo quedaba aguantar y lo hizo un Cieza que 35 años después volvía al trofeo del KO y que por primera vez en su historia pasaba de ronda.

Ficha técnica

CD Cieza: Álex Sánchez, Rafa Ortiz, Edu Luna, Samu Martínez, Esteban López, Domingo, David Guerrero, Adrián Aguirre, Britos, Sergio Camacho y Florián Taulemesse. Cambios: Ángel por Florián (20’), Darío por Ángel (76’), Ayoub por Esteban (76’)

Córdoba CF: Carlos Marín, Dani Albuera, Xavi Sintes, Álex Martín, Marcelo Timorán, Del Moral, Pedro Ortiz, Jan Salas, Diego Bri, Kevin Medina y Nikolai Obolskii. Cambios: Dalisson por Kevin Medina (69’), Theo Zidane por Jan Salas (79’), Sergi Guardiola por Obolskii (79’), Albarrán por Marcelo (86’), Fuentes por Pedro Ortiz (86’).

Gol: 1-0. Min. 82: Ortiz.

Árbitro: Sergiu Muresan (valenciano). Tarjetas: a Álex Martín (3’), Domingo (41’), Rafa Ortiz (83’)

Estadio: La Arboleja.