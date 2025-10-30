Los Dodgers de Ohtani necesitan un milagro en Toronto para repetir título

Sé que lo recuerdan. Dejamos las Series Mundiales, la finalísima del béisbol estadounidense, con una victoria apoteósica de Los Ángeles Dodgers en el tercer partido de la serie de siete encuentros que decidirá el campeón del mundo de ‘baseball’. Fue el encuentro ¿recuerdan? más largo de la historia (18 entradas y casi 7 horas de juego), que se decidió (6-5) a favor de los locales ante un impresionante Toronto Blue Jays, con un ‘hombre run’, ‘cuadrangular’, de Freddie Freeman, el primera base de los campeones.

Ese impresionante triunfo se produjo en el primer encuentro de la serie de tres que se han jugado en el Dodger Stadium. Pues bien, los otros dos partidos los ha ganado, de forma arrolladora y sorprendentemente, la ‘novena’ canadiense de John Schneider, que el martes se impusieron al ya mítico lanzador japonés Shohei Ohtani por 2-6 y ayer, gracias al lanzador revelación de estas Series Mundiales, el joven Trey Yesavage, de 22 años, un auténtico novato, ganaron de calle, con enorme facilidad, por 1-6 y ya lideran la finalísima (2-3), que ahora regresa al Rogers Centre, de Toronto, para los dos últimos choques, si es que el séptimo es necesario pues los Blue Jays, que están ya a solo una victoria de coronarse reyes del béisbol mundial.

Tras conseguir la proeza de ganar el partido más largo de la historia del béisbol y ponerse 1-2 en la final, Los Ángeles Dodgers se han venido abajo y han perdido, frente a espectacular Toronto Blue Jays, los otros dos partidos que se han jugado en el Dodgers Stadium. Toronto lidera las Series Mundiales 3-2 y está a una sola victoria del título

El comportamiento de los Blue Jays está dejando boquiabierto a todo Estados Unidos y descentrado al mítico manager de Los Ángeles, Dave Roberts, que no sabe cómo volver a activar a sus beisbolistas. Pese a protagonizar una temporada espectacular (54 victorias y solo 27 derrotas), tanto que le ganaron el factor campo en la finalísima a Los Ángeles, Toronto no era, ni mucho menos, los favoritos al título, pues todo el mundo consideraba a los actuales campeones, de la mano de un recuperado Ohtani, los preferidos para renovar título.

Los Dodgers, agotados

Pero Ohtani demostró ser humano en el cuarto partido disputado el martes, en Los Ángeles, y los Blue Jays demostraron ser unos sólidos candidatos al título al vencer al ídolo japonés por un contundente 2-6. Y, esta madrugada, han vuelto a protagonizar una exhibición, tanto desde el montículo con un soberbio y espectacular Trey Yesavage, como en el cajón de bateo.

Desde el maratoniano partido ganado por Freeman, Los Dodgers han sido un auténtico desastre en el turno de bateo. Se han quedado sin fuerzas, tanto que, de 61 turnos al ‘bat’, solo han conectado 10 ‘hits’, batazos limpios, y logrado tres carreras en los dos últimos encuentros que han perdido.

Trey Yesavage / LUKE HALES / GETTY / AFP

Lo ocurrido esta madrugada sobre el montículo de los Blue Jays es, sin duda, tan histórico, no diré que más pues es imposible, como lo protagonizado por Ohtani y Freeman en esta serie, pero el ‘momentazo’ del joven ‘rookie’, un auténtico novato, Trey Yesavage, nacido en Pottstown (Pensilvania, EEUU), ya ha entrado en el libro de oro de la historia del béisbol USA.

“Se trata, simplemente, de tener fe”, dijo el protagonista del gran triunfo de Toronto. “Fe en uno mismo, fe en mis compañeros, fue en Alejandro (Kirk, el receptor de los Blue Jays) y fe en Dios. Él estuvo cuidándome durante todo el partido”. Sea por lo que fuere, Trey Yesavage, a quien han empezado a llamar en EEUU Trey ‘Yes-salvaje’, completó el partido perfecto y sirvió en bandeja la tercera victoria a su equipo.

El japonés Shohei Ohtani, auténtico ídolo del béisbol USA, líder de los Dodgers, perdió el cuarto perdido ante los Blue Jays, que esta madrugada han tenido en el novato lanzador Frey Yesavage, de 22 años, un auténtico héroe de la finalísima, al convertirse en un pletórico 'rookie' sobre el montículo.

Yesavage empezó la temporada, ¡ojo al dato!, jugando en las ligas menores, es decir, en Segunda División, en la clase A, con los Dunedin, de Florida, luego siguió su progresión en Vancouver (división A+), New Hampshire (doble A) y, antes de dar el salto a los Blue Jays, acabó formándose en Buffalo (triple A), según explica a El Periódico Clemson Smith Muñiz, uno de los mejores especialistas del béisbol estadounidense. El de esta madrugada era, solo, el partido 25 que jugaba Trey en el béisbol grande, 23 de ellos como abridor.

Yesavage hay hecho hoy cosas increíbles, su actuación rompió o igualó récords impresionantes. Trey es el primer lanzador que, en sus dos primeros partidos, eliminado en ‘home’ a más de 10 bateadores. Es el tercero ‘pitcher’ que, en un mismo encuentro, logra ‘ponchar’ o eliminar a los nueve beisbolistas de la novena rival, gesta que, hasta la fecha, solo había protagonizado Randy Johnson, en 2001 y Bob Gibson, en 1968.

Trey Yesavage abraza a Vladimir Guerrero Jr. / Ashley Landis / AP

Con 12 eliminados y no habiendo concedido una sola base por bolas, Yesavage posee ya la mejor relación entre eliminados y bases por bola de la historia de las Series Mundiales. ¿Cómo logró una gesta así?, pues utilizando su lanzamiento preferido, el ‘spitter’, que es una recta que viaja a casi 100 millas por hora (161 kms/h.) y que, justo cuando llega a la altura del bateador, cae repentina y violentamente hacia abajo. O se abre a la derecha, si el bateador es zurdo. O se abre a la izquierda, si el bateador es derecho. ¿Cómo logra ese efecto Trey?, pues agarrando la bola con los dedos abiertos, separados, en un gesto que parece sumamente incomodo y no lo es.

Gracias a este joven descubierto por Toronto en las ligas menores de EEUU, los Blue Jays regresan a su casa con la Series Mundiales a su favor (3-2), contando con dos bolas de partido en el Rogers Centre. Las estadísticas, que, a veces, no cuentan mucho (bueno, los Blue Jays no eran favoritos en esta final y ya ven), dicen que el equipo que gana el quinto encuentro gana el título en 20 de las 27 últimas ocasiones. Es decir, los Dodgers, actuales campeones e, insisto, grandes favoritos de esta final, tiene solo el 25% de posibilidades de protagonizar el milagro de remontar el 3-2 que refleja la final en el formato 2-3-2, es decir, dos partidos en Toronto, tres en Los Ángeles y dos de vuelta, si son necesarios (y lo son), en la ciudad canadiense.