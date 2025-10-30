COPA DEL REY
Un doblete de Kike García en Lleida alarga la semana feliz del Espanyol (1-2)
El veeterano delantero perico anota de penalti y de cabeza y firma el pase a segunda ronda del equipo de Manolo González
¿Qué es el Atlètic Lleida? Así se creó el club que ha dividido la Terra Ferma y que se enfrenta al Espanyol en la Copa
Para el Atlètic Lleida, club de historia breve y planes de futuro ambiciosos, la eliminatoria de primera ronda de Copa ante el Espanyol se vivió como un acontecimiento especial, quizá un punto de inflexión. Para el club perico, un trámite que cumplir en este momento dulce y perfumado de la entidad. El Camp d’Esports se sintió noble de nuevo por una noche, con más de 8.000 espectadores en sus gradas gastadas. Al final, el club de menor rango peleó todo lo que pudo por el pastel de la segunda ronda, pero en Primera División se tienen zarpas más grandes y afiladas que en Segunda RFEF y el equipo de Manolo González se volvió a Barcelona con la panza llena gracias a los dos goles de Kike García (1-2).
En la semana en que la institución sopló las 125 velas y el nuevo propietario se sintió más importante de lo que imaginaba al firmar la transacción, un cuadro perico cargado de suplentes dio continuidad a la sensación festiva de su masa social. Kike García dio satisfacción al buen número de aficionados que visitaron Lleida, una ciudad deportivamente volcada con el baloncesto y el Hiopos y que recuperó por un día el ambiente de fútbol que perdió hace muchos años. Lástima del césped, bacheado como una carretera secundaria descuidada.
El encuentro empezó agitado. Un penalti transformado en el tercer minuto de juego por el veterano goleador perico quedó compensado por un error tremendo del portero Ángel Fortuño tres minutos después. Se le doblaron las manos en un balón manso y bombeado y el defensa One, sorprendido por el regalo, empujó a puerta para el empate.
El Espanyol mandó en el juego sin asfixiar al Atlètic Lleida, que se agarró al campo. Ramon Terrats y Charles Pickel parecían los más intensos entre los blanquiazules en un careo más bien estéril, sin oportunidades. Sin embargo, al minuto de iniciarse la segunda parte, un centro de El Hilali encontró el remate de cabeza preciso de Kike García.
El equipo de Gabri Garcia trató de empatar y sobrevivir en la competición con más voluntad que oficio. El Espanyol conservó el resultado sin sensación de susto. El único sobresalto serio se produjo a falta de cinco minutos del cierre con un disparo que rebotó en el larguero del mejor jugador local, el delantero Moro Sidibe. La efervescencia leridana no dio más de sí.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Real Madrid se plantea sancionar a Vinícius y el brasileño abre la puerta a su salida: “¡Mejor me voy!”
- Ferran Martínez: 'Si ganas mucho dinero, no tiene sentido que no sepas nada de finanzas
- Lamine Yamal comprará la mansión de Gerard Piqué y Shakira de Esplugues, valorada en 14 millones de euros
- El Espanyol no espera a Tamudo en la gala del 125 aniversario en la Universitat de Barcelona
- El mundo de las dos ruedas, con el corazón en vilo pendiente del estado del suizo Dettwiler
- Secuelas de la derrota en el Bernabéu: Flick sigue con el Barça desconfigurado
- El Madrid no tiene piedad ni del Barça ni de Lamine
- Malas noticias para Xabi Alonso: Florentino está más cerca de Vinícius que del entrenador