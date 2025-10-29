Tenis
Sinner no tiembla en su debut en París y se cita con Cerúndolo
El astro italiano, que arrebatará a Alcaraz el número uno si se proclama campeón, pasó ronda tras superar al belga Zizou Bergs por 6-4 y 6-2.
El italiano Jannik Sinner, número 2 del mundo, avanzó sin temblar en su debut en el Masters 1.000 de París, el último del año, contra el belga Zizou Bergs, 41 del mundo, 6-4 y 6-2 en 1 hora y 29 minutos, y se medirá contra el argentino Francisco Cerúndolo.
No le tembló el pulso al transalpino, que llegaba con el trofeo de Viena recién conquistado el pasado domingo, también bajo techo, condiciones en las que encadena 22 triunfos consecutivos, lo que le convierten en el máximo favorito para la victoria final.
Más aún tras la derrota en primera ronda del español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, lo que le abre la puerta para recuperar el cénit del ránking, algo que conseguirá si levanta el trofeo el 2 de noviembre.
A por la cima
Aunque será difícil que lo mantenga tras el Trofeo de Maestros de Turín, donde defiende 1.500 puntos, frente a los 200 de Alcaraz, que tiene todo a su favor para acabar el año como número 1 por segunda vez en su carrera, tras 2022.
Por ahora Sinner avanza en un torneo donde sus resultados han estado muy por debajo de su prestigio. Contra Bergs, el italiano consiguió su segunda victoria bajo el techo de París en cuatro participaciones.
Fue en 2023 en un partido que acabó a altas horas de la madrugada y que motivó que, al día siguiente, Sinner decidiera abandonar para preservar sus opciones de hacer una buena actuación en Turín.
Davidovich, adelante
Ahora busca apuntarse el quinto Masters 1.000 de su carrera, el primero de esta temporada muy mermada por su suspensión por dopaje en primavera, pero en la que ha jugado las finales de los cuatro Grand Slam y ha ganado dos, Australia y Wimbledon.
Su próximo rival será un Cerúndolo, al que ha derrotado en tres de los cinco duelos entre ambos, el último este mismo año en el Masters 1.000 de Roma, donde regresó a la competición tras purgar una sanción por dopaje. El argentino firmó una trabajada victoria contra el serbio Miomir Kecmanovic, 53 del mundo, 7-5, 1-6 y 7-6(4).
Alejandro Davidovich, mientras, resistió el empuje del local Cazaux 7-6(5), 6-4 y se cita con el vigente campeón Zverev en los octavos de final.
- Lamine Yamal comprará la mansión de Gerard Piqué y Shakira de Esplugues, valorada en 14 millones de euros
- Real Madrid – Barça, en directo: última hora del Clásico, hora, alineaciones y bajas
- El Real Madrid se plantea sancionar a Vinícius y el brasileño abre la puerta a su salida: “¡Mejor me voy!”
- El Madrid no tiene piedad ni del Barça ni de Lamine
- El Espanyol no espera a Tamudo en la gala del 125 aniversario en la Universitat de Barcelona
- El mundo de las dos ruedas, con el corazón en vilo pendiente del estado del suizo Dettwiler
- Secuelas de la derrota en el Bernabéu: Flick sigue con el Barça desconfigurado
- Tángana final: Vinícius le dijo a Lamine 'habla ahora' y Courtois se encaró con él