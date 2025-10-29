Sinner no tiembla en su debut en París y se cita con Cerúndolo

El italiano Jannik Sinner, número 2 del mundo, avanzó sin temblar en su debut en el Masters 1.000 de París, el último del año, contra el belga Zizou Bergs, 41 del mundo, 6-4 y 6-2 en 1 hora y 29 minutos, y se medirá contra el argentino Francisco Cerúndolo.

No le tembló el pulso al transalpino, que llegaba con el trofeo de Viena recién conquistado el pasado domingo, también bajo techo, condiciones en las que encadena 22 triunfos consecutivos, lo que le convierten en el máximo favorito para la victoria final.

Más aún tras la derrota en primera ronda del español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, lo que le abre la puerta para recuperar el cénit del ránking, algo que conseguirá si levanta el trofeo el 2 de noviembre.

A por la cima

Aunque será difícil que lo mantenga tras el Trofeo de Maestros de Turín, donde defiende 1.500 puntos, frente a los 200 de Alcaraz, que tiene todo a su favor para acabar el año como número 1 por segunda vez en su carrera, tras 2022.

Por ahora Sinner avanza en un torneo donde sus resultados han estado muy por debajo de su prestigio. Contra Bergs, el italiano consiguió su segunda victoria bajo el techo de París en cuatro participaciones.

Fue en 2023 en un partido que acabó a altas horas de la madrugada y que motivó que, al día siguiente, Sinner decidiera abandonar para preservar sus opciones de hacer una buena actuación en Turín.

Davidovich, adelante

Ahora busca apuntarse el quinto Masters 1.000 de su carrera, el primero de esta temporada muy mermada por su suspensión por dopaje en primavera, pero en la que ha jugado las finales de los cuatro Grand Slam y ha ganado dos, Australia y Wimbledon.

Su próximo rival será un Cerúndolo, al que ha derrotado en tres de los cinco duelos entre ambos, el último este mismo año en el Masters 1.000 de Roma, donde regresó a la competición tras purgar una sanción por dopaje. El argentino firmó una trabajada victoria contra el serbio Miomir Kecmanovic, 53 del mundo, 7-5, 1-6 y 7-6(4).

Alejandro Davidovich, mientras, resistió el empuje del local Cazaux 7-6(5), 6-4 y se cita con el vigente campeón Zverev en los octavos de final.