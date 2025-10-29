Raúl Albiol revela la convivencia Barça-Madrid en la Selección: "Ellos iban por un lado y nosotros por otro"

El Clásico del pasado domingo requirió hasta dos intervenciones del VAR, pero terminó con más polémica por lo que sucedió después del pitido final que durante los noventa minutos de partido. La tensión a lo largo del encuentro desbocó en una tangana final que forzó la intervención policial y enfrentó a varios miembros de cada banquillo, entre los cuales estaba un Vinicius furibundo por su sustitución temprana, pero el conflicto no tardó en llegar al césped una vez terminado el partido. Lamine Yamal y Dani Carvajal, dos pesos pesados de la Selección Española de fútbol, protagonizaron el cruce más preocupante del altercado a pocos meses de disputarse un mundial donde La Roja es una de las grandes favoritas.

Dani Carvajal y Lamine Yamal celebran un gol en la Eurocopa de 2024. / Sebastian Christoph Gollnow/dpa / Europa Press

Albiol como testimonio

El programa de radio "El Larguero" de la Cadena Ser ha querido tomar como testimonio a Raúl Albiol para intentar comprender el alcance de una posible división interna en la selección entre miembros de FC Barcelona y Real Madrid. El actual defensa del Pisa de 40 años vivió de primera mano la convivencia entre máximos rivales a nivel de clubs durante la época dorada que vivió España entre 2008 y 2012. Por aquel entonces Albiol era jugador del Madrid de Mourinho, y recuerda como era el día a día en las concentraciones: "Hubo momentos que la tensión llegó a la selección", admite Albiol.

"Prácticamente no había conversaciones entre jugadores del Real Madrid y Barça", comenta el exjugador de Nápoles y Villarreal sobre el clima que se respiraba en los vestuarios, antes de quitarle importancia diciendo que seguía habiendo respeto y que nunca llegó a afectar al rendimiento de una selección que conquistó dos Eurocopas y un Mundial de forma consecutiva. "Ellos iban por un lado y nosotros por otro, pero sin malas intenciones, ni mal ambiente ni nada. Eso se exageró mucho", añade Albiol. La verdad es que después de 2012, año en que Guardiola abandonó el Barça por el desgaste de la rivalidad con Mourinho, entre otros motivos, la selección ya no volvió a ser la misma.

José Mourinho saluda a Pep Guardiola antes de la ida de la semifinal de la Liga de Campeones en 2011. / Alberto Martín / EFE

La época dorada como referencia

Ha tenido que pasar más de una década para que España se vuelva a coronar en Europa, y ahora que el mundial está a la vuelta de la esquina, los conflictos entre jugadores clave de la plantilla de Luis de la Fuente han hecho saltar todas las alarmas. Según Albiol, los percances que se den a nivel de clubs no tienen demasiada importancia, si se usa como referencia la época de la rivalidad Guardiola-Mourinho: "Se demostró que la selección ganó igual, y cuando lleguen todos al mundial irán todos en el mismo equipo e intentarán ganar el mundial".

Preguntado por el episodio entre Carvajal y Yamal, el central valenciano ha disipado cualquier duda sobre una posible escalada del conflicto a palabras mayores, pero ha advertido que todo lo que pase en el terreno de juego "se tiene que quedar ahí". "La verdad es que no es agradable escuchar la frase, 'Vamos a la calle', que ni ellos lo piensan", ha añadido Albiol refiriéndose a las palabras que empleó la joven estrella del Barça en su discusión con Vinícius. "He visto casos donde parecía que se llevaban muy mal y luego han sido muy amigos al cabo del tiempo: Sergio Ramos tuvo lío con Puyol en el 5-0 (fue expulsado por golpearle en la cara) y luego tan amigos, no de irte a cenar pero de ser buenos compañeros y defender la selección", ha matizado Albiol en la entrevista.