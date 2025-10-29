Pedri se lesiona y estará varias semanas de baja

La plaga de lesiones continúa en el Barça. El último en caer, este mismo miércoles, ha sido Pedri, quien sufre "una rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda" que le mantendrá varias semanas de baja, según ha anunciado el club azulgrana en un comunicado. Con esta previsión, el centrocampista estaría fuera de las convocatorias del club hasta la vuelta del parón de selecciones.

Con esta última lesión, el Barça afronta nuevamente un capítulo incierto sobre el césped. Tras recuperar recientemente a Lamine Yamal y Fermín, el conjunto azulgrana sigue bajo mínimos acusando la ausencia de Ter Stegen, Joan García, Gavi, Raphinha, Christensen, Dani Olmo y Lewandowski.

El centrocampista canario, que no iba a jugar el fin de semana debido a su expulsión en el clásico por su doble amarilla, abre un socavón en el centro del campo de Hansi Flick, que ya padece las bajas de Gavi y Dani Olmo. Raphinha y Lewandowski también ausentes en las últimas semanas, podrían ser la esperanza de Flick en los próximos encuentros. El delantero polaco ya se ha entrenado con sus compañeros y se espera que vuelva a entrar en las listas del técnico alemán para este sábado contra el Elche.

Así, además de perderse el partido contra el Elche, Pedri tampoco disputará el encuentro de Champions contra el Brujasdel próximo miércoles, ni el partido liguero contra el Celta de Vigo del fin de semana.

Pedri llevaba 41 partidos seguidos jugando hasta esta lesión, una dolencia que empezó a notar en el clásico del Bernabéu y que ha acabado derivando en una rotura muscular que le mantendrá fuera de acción al menos hasta después del parón de selecciones.