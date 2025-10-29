El Ourense, colista en Primera Federación, elimina al Oviedo en la Copa del Rey

El Real Oviedo ha sido el único equipo de Primera División eliminado este martes en los 1/64 de final de la Copa del Rey, debido a su derrota por 4-2 en la prórroga ante el Ourense, de Primera Federación, y el Girona ha sufrido para eliminar también en la prórroga por 2-3 al Constància, mientras que Getafe, Valencia, Sevilla y Real Sociedad sí han avanzado de ronda con resultados abultados.

La gran sorpresa en el arranque de esta primera eliminatoria copera con equipos de LaLiga fue la eliminación del Oviedo. En el Estadio de O Couto, los ovetenses se adelantaron al cuarto de hora con un penalti transformado por Josip Brekalo. Al inicio de la segunda mitad empató Jerin Ramos con un derechazo desde la frontal del área y volvió a poner al Oviedo arriba en el marcador un disparo seco de Luka Ilic.

Aymane Jelbat anotó de cabeza el 2-2 en el tiempo de descuento y los anfitriones se creyeron la remontada con el 3-2 de Omar Ouhdadi, gracias a un derechazo raso al palo más cercano, y con el 4-2 de penalti metido por el propio Jelbat para el colista del Grupo 1 en Primera Federación.

Sin Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid ni Athletic en esta ronda porque jugarán la Supercopa de España, los focos se posaron en contendientes como el Girona. Y éste trasladó al torneo del 'K.O.' su irregularidad liguera, pues en el Nou Camp d'Inca salió de un atolladero con goles de Viktor Tsygankov y de Vladyslav Vanat en la prórroga.

Todo lo contrario sucedió en los partidos del Getafe y del Valencia, que respectivamente ganaron al Inter de Valdemoro por 0-11, incluyendo cuatro tantos de Juanmi Jiménez, y al Maracena por 0-5; como curiosidad, el conjunto getafense ejerció como visitante jugando en el Coliseum.

Por otra parte, el Sevilla titubeó en los primeros minutos durante su visita al Toledo, encajando de cabeza el 1-0 (17') de Sergi Brunet tras un saque de esquina. Sin embargo, la esperada superioridad sevillista se plasmó en el 1-1 (23') de 'Peque' Fernández, culminando un desmarque con un tiro raso de diestra tras haber esquivado la salida del portero.

Adnan Januzaj puso el 1-2 en el Salto del Caballo a los 40 minutos y él mismo marcó el 1-3 al contragolpe en el 48' con un zurdazo desde el balcón del área y por abajo. El 1-4 final lo metió poco después Kike Salas en el interior del área rival, con un control de pecho y volea picada de zurda a la media vuelta, a raíz de un balón parado.

En el estadio Jesús García Calvo, la Real Sociedad se impuso por 0-3 al Negreira con goles de Mikel Goti (12'), Arsen Zakharyan (54') y Beñat Turrientes (82'). Y respecto a competidores de Segunda, destacó el adiós del Las Palmas por su derrota (3-1) frente al Extremadura, de Segunda RFEF.

También sobresalió el 0-4 del Tenerife en su visita a la Alcalá y el mismo marcador cosechado por el Racing de Santander en su visita a la Sociedad Deportiva Logroñés. Por lo demás, hubo victorias ajustadas del Guadalajara por 2-1 ante el Cacereño y del Burgos por 1-2 contra el Atlético Tordesillas.

Resultados de la primera jornada de la primera ronda de la Copa del Rey:

CE Constància - Girona FC 2-3.

Ourense CF - Real Oviedo 4-2.

Atlético Tordesillas - Burgos CF 1-2.

SD Logroñés - Racing de Santander 0-4.

UP Langreo - Racing de Ferrol 0-1.

UCAM Murcia - Cádiz CF 1-3.

UD Maracena - Valencia CF 0-5.

Inter de Valdemoro - Getafe CF 0-11.

CD Roda - Granada CF 1-5.

CD Tropezón - Cultural Leonesa 1-3.

CD Guadalajara - CP Cacereño 2-1.

Rayo Majadahonda - Talavera de la Reina 1-4.

US San Fernando - Albacete Balompié 0-3.

Utebo FC - SD Huesca 0-3.

RSD Alcalá - CD Tenerife 0-4.

CD Toledo - Sevilla FC 1-4.

SD Negreira - Real Sociedad 0-3.

CD Extremadura - UD Las Palmas 3-1.