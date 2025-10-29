Marta Sánchez, única española en el Mundial de Ironman en Marbella: "Me quedan muchas cosas por decir en este deporte"

Marta Sánchez volvió con el corazón en un puño de Kona. La catalana, única triatleta profesional clasificada para el Mundial de Ironman que se disputó el pasado 11 de octubre en Hawaii, tuvo que abandonar la competición por una lesión en su rodilla izquierda que la obligó a retirarse cuando iba ya por el kilómetro 22 del maratón, la última etapa de la prueba. Ahora, buscará la redención en Marbella el próximo 9 de noviembre siendo nuevamente la única atleta profesional española clasificada para la prueba.

“Tengo muchas emociones encima tras la retirada de Kona, pero tengo ganas de demostrarme a mí misma que siguen quedándome muchas cosas por decir en este deporte”, afirmó la triatleta a este diario durante la presentación de la prueba en las oficinas de Ironman España. Entonces, todavía no estaba al 100% recuperada de su lesión pero confiaba en sus tiempos. “El reposo no es algo que los atletas sepamos llevar demasiado bien, pero es necesario”, afirmaba poniendo énfasis en la exigencia de los calendarios de competición actuales.

Una exigencia que Marta conoce bien desde que a sus 18 años, dejara la natación sincronizada para zambullirse en el universo de los tres estilos. “La sincronizada es un deporte de caducidad corta, tuve que decidir si me centraba en ello o estudiaba y opté por la segunda opción. Llegué al triatlón por mi pareja, que lo practicaba y me dejé engañar”, bromea. Desde entonces, no ha dejado de avanzar hasta que hace dos años empezó su andadura profesional en este deporte. “Cuando cerré la puerta a la sincro, no la volví a abrir. Disfruto mucho del triatlón y a los 18 años todavía tenía muy marcada la vena competitiva”, asegura.

Marta Sánchez, la única española clasificada para el mundial de este año, fotografiada en las oficinas de IRONMAN SPAIN. / Jordi Otix / EPC

La última generación tránsfuga

Marta ha sido de las últimas generaciones que han llegado al triatlón desde otro deporte, porque afirma “las nuevas generaciones ya son triatletas desde el inicio. Cada vez el nivel es más alto y la gente más joven sube muy fuerte”. Hasta no hace tanto, la mayoría de triatletas llegaba a la disciplina tras haber destacado en una de las tres que lo forman de forma individual, pero la moda del running y el ciclismo, así como del propio Ironman, está abriendo las puertas a las nuevas generaciones.

Una disciplina, que sin embargo, a pesar de la dureza de las pruebas que lo componen sigue teniendo un marcadísimo componente mental. “Creo que más del 50% de la prueba se puede ganar con la cabeza. Sobre todo porque cuando el cuerpo empieza a fallar, siempre cerca del final de la prueba es lo único que te sostiene en pie”, razona. Y esa capacidad mental, también se entrena. “Tienes que pasarte 4 o 5 horas tú solo en la bici para saber cómo responde tu cuerpo en esas situaciones y para entrenar a tu cabeza para que no tire la toalla”, explica.

Marta Sánchez, la única española clasificada para el mundial de este año, fotografiada en Barcelona. / Jordi Otix / EPC

Redención marbellí

El próximo fin de semana, en Marbella, Marta volverá a poner a prueba todas esas disciplinas que en los últimos años la han mantenido siempre peleando por los 10 primeros puestos de la tabla. “Voy con la ilusión de poder dar mi mejor versión delante del público de casa, de poder dar un show tremendo y salir con muchas ganas para luchar por las posiciones más altas”, añade la catalana que lamenta que “sigue faltando inversión para que haya más mujeres en la línea de salida”.

Una situación que Marta conoce de primera mano. "Hay cada vez más políticas para animar a la gente, y sobre todo, a las mujeres, para practicar este deporte, pero a la hora de la verdad lo que falta son recursos económicos por parte de instituciones y patrocinadores privados para que realmente nos podamos plantear que esto sea nuestro trabajo y tengamos nuestros ingresos", asegura la triatleta. Sus buenos resultados en las últimas temporadas tras conseguir un sexto puesto en el mundial de Niza le permitieron recientemente profesionalizarse. "Los dos últimos años me han pasado muy rápido y este es el primero que me he podido enfocar en ser profesional", reconoce.