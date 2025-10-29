El Mallorca suda tinta para doblegar a un gran Sant Just en la Copa

El Mallorca tuvo que emplearse a fondo para superar este miércoles a un combativo Atlètic Sant Just (0-2), equipo de la sexta categoría del fútbol español, y avanzar a la segunda ronda de la Copa del Rey.

El conjunto dirigido por Jagoba Arrasate jugó en superioridad numérica desde el minuto 24, tras la expulsión del defensa local Ignacio Palacios, pero no fue hasta la segunda mitad cuando dos goles del capitán Abdón Prats sellaron su clasificación.

Sin Muriqi, que se cayó de la convocatoria en el último momento por un proceso febril, Jagoba Arrasate alineó un once inicial con varios jugadores con muchos minutos ligueros en sus piernas, como Mateu Morey, Pablo Torre o Antonio Sánchez.

Valentía local

Con el recuerdo todavía fresco de la eliminación de la temporada pasada en dieciseisavos ante el Pontevedra (3-0), el equipo balear buscó adueñarse del balón desde el inicio, aunque sin generar peligro real sobre la portería local.

Un dominio estéril, más allá de algunas acciones de Javi Llabrés y un disparo desviado de Pablo Torre, que hizo que el Atlètic Sant Just fuese ganando terreno. Tal como prometió su técnico Conrad García, el cuadro catalán se mostró valiente, con Jan Antoni González creando las mejores ocasiones, primero con un disparo repelido y luego con una vaselina que se marchó fuera.

Expulsión clave

Todo cambió en el minuto 24, cuando Ignacio Palacios salió a por un balón llovido con una plancha y golpeó a Mateu Morey. El árbitro Muñiz Ruiz consideró la acción peligrosa y mostró la tarjeta roja.

El Mallorca frenó la rebeldía local y, con Pablo Torre como director de juego, recuperó el control del partido, aunque sin generar ocasiones de peligro. Algunos contraataques del Atlètic Sant Just inquietaron, pero la primera mitad terminó con una falta al borde del área que Abdón Prats no convirtió en gol.

No obstante, el empate se rompió nada más comenzar la segunda parte. Lo que el Mallorca no había logrado con su juego lo consiguió a balón parado: un córner que remató Abdón Prats sin oposición para abrir el marcador (0-1, min.48), dejando enmudecido al Municipal de L’Hospitalet.

Un portero entonado

El cuadro bermellón siguió empujando en busca de la sentencia. Javi Llabrés avisó en dos ocasiones: un remate que tocó el poste y se paseó por la línea de gol, y un disparo que repelió Toni Domínguez. Minutos después, Abdón Prats recogió un balón en el área pequeña y firmó el 0-2 (min.70).

En los últimos minutos, el portero Toni Domínguez evitó que el Mallorca ampliase la diferencia, primero con un disparo desde fuera del área de Mascarell y luego con un mano a mano frente al joven Virgili, y dejó el definitivo 0-2 con el que el cuadro bermellón avanza a la siguiente ronda copera.

Polémica en Reus

En otros duelos con equipos catalanes, el Sabadell pasó ronda con un trabajado triunfo en el campo del Poblense (1-2). Un gol en la prórroga de Javi López-Pinto dio la clasificación al conjunto vallesano, que sigue sin perder en esta temporada.

El Sant Andreu también tuvo que recurrir al tiempo extra para eliminar al Teruel en un duelo que llegó con empate a uno al término de los 90 minutos. Lucas Viña marcó el tanto del triunfo del cuadro barcelonés (2-1).

En Reus se vivió un intenso duelo entre el cuadro tarraconense y el Europa. El pulso tuvo mútiples alternativas y se fue a la prórroga con 1-1. En el tiempo suplementario, hubo un gol por bando y el vencedor se decidió en una tanda de penaltis que se tuvo que interrumpir por el lanzamiento de objetos de la afición del Reus, que acabó celebrando el pase a la siguiente ronda.