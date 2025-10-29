El Espanyol abre una Copa ilusionante en Lleida: "Si no veo al equipo volar me llevaría un cabreo importante"

El año del centenario del Espanyol vino acompañado de un inolvidable título de Copa en Mestalla ante el Atlético. Seis años después, el equipo perico repitió gloria en el Bernabéu contra el Zaragoza. Desde entonces, ha habido alguna edición ilusionante que no se llegó a culminar, pero han predominado los fiascos, como el de curso pasado contra el Barbastro. Este jueves, dos días después de la celebración del 125 aniversario, el cuadro de Manolo González inicia una nueva andadura en la Copa contra el Atlètic Lleida, club de la Segunda RFEF.

El estreno copero llega en un contexto inmejorable para el cuadro blanquiazul. El último triunfo ante el Elche ha afianzado al equipo en la zona europea y el pulso del Camp d’Esports debe servir a Manolo para oxigenar la plantilla. Jugadores poco habituales en la Liga y con ganas de reivindicarse, como Ramon Torrets, José Salinas, Antoniu Roca o el meta Ángel Fortuño, tendrán su oportunidad. "Si no competimos al nivel que lo hacemos habitualmente en la Liga, la decepción sería grande. Es un partido para tomárnoslo en muy en serio. Si no veo al equipo volar en Lleida me llevaría un cabreo bastante importante", avisó este miércoles el técnico.

"El tiempo te pone en tu lugar"

El preparador recordó los éxitos ya lejanos del club en la Copa, con esos títulos de 2000 y 2006 como clara referencia en un ambiente de felicidad perica. "Estamos contentos por el 125 aniversario del club, es un motivo de orgullo y alegría. Queremos seguir trabajando para que el socio y el simpatizante puede seguir feliz y orgulloso", apuntó Manolo. "Es un año en el que debemos salir a ganar siempre, como en la Liga. Queremos hacer una Copa lo mejor posible".

Cuestionado por los objetivos del equipo y la ilusión de jugar en Europa o incluso ganar la Copa, el preparador gallego volvió a dejar clara la primera meta: "lograr los 42 puntos lo antes posible". Luego se refirió al torneo del KO. "Para llevarte el título has de ganar muchos partidos, pasar muchas eliminatorias… No es fácil. El tiempo te pone en tu lugar, tanto a los jugadores como a los entrenadores”, reflexionó Manolo.

El preparador recordó las dificultades de un torneo imprevisible en el que también se vio en el bando modesto. "Estuve contra el Valencia de Marcelino y con el Ebro les pusimos las cosas muy difíciles; con el Badalona eliminamos a Oviedo y Getafe; y el Granada nos eliminó en la prórroga. Con la Peña Deportiva el Málaga también nos eliminó en penaltis. La motivación juega un papel muy importante en estos partidos", concluyó el técnico perico.