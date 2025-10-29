España cae en los penaltis ante Francia y se despide del Mundial sub-17

La selección española femenina sub-17 se despidió este miércoles del Mundial de la categoría que se disputa en Marruecos al caer en los penaltis ante Francia en los octavos de final, en un partido que terminó con empate 0-0 al final del tiempo reglamentario.

En el único partido de octavos de final entre dos naciones de la misma confederación, España dijo adiós en octavos de final y se quedó sin opciones de conseguir la triple corona en el Mundial sub-17, tras los triunfos en 2018 y 2022, en un partido que dominó y en el que dispuso de las mejores ocasiones.

Rosalía, muy vigilada

Francia salió con una línea de presión muy y alta y no dudó en cortar el ritmo de juego de España con muchas faltas en medio campo. España insistía en salir por el flanco izquierdo buscando en pasillos interiores a Rosalía Domínguez, muy vigilada durante los primeros 45 minutos por la capitana gala, Diakité.

La selección española mantenía el control del balón, pero no era capaz de generar ocasiones de peligro. Por su parte, a Francia sólo le bastaron un par de balones largos para mostrar el físico de sus delanteras, que cargaron con sendas tarjetas amarillas a las laterales españolas Raquel Zuazo y Noa Jiménez.

La mejor y casi única ocasión clara de 'La Roja' se produjo en el minuto 32, cuando Rosalía pescó un balón en tres cuartos de campo y filtró un fantástico pase a Lúa Arufe, que no acertó en el uno contra uno ante Chevray.

Jugada polémica

Sólo diez minutos más tarde, Rosalía envió un balón largo a Arufe y ésta sirvió un gran pase para Anna Quer, que chocó con la defensa gala y no acertó a empujar el balón, en una polémica jugada en la que la seleccionadora Milagros Martínez solicitó la revisión del VAR por un posible penalti.

Tras el empate a cero al descanso, Francia tuvo la mejor ocasión en las botas de Lea Morissaint en la reanudación. en el minuto 47, pero no acertó cuando se encontraba sola y sin oposición ante la guardameta Anna Álvarez y disparó fuera.

El partido se abrió un poco más, y España tuvo dos claras ocasiones protagonizadas por Arufe, pero primero Chevray y luego la defensa, sacaron sobre la línea lo que parecían dos goles cantados. En los últimos minutos volvió a reinar el control y España aceptó, de manera inevitable, que todo se resolvería en la tanda de penaltis.

Cambio en la portería francesa

El seleccionador francés, Mickael Ferreira, más contento con el empate, optó por cambiar a su portera habitual para dar entrada a la suplente Poyé, que a la postre, fue la heroína del choque al detener el lanzamiento de la capitana española Silvia Cristóbal y de Celia Gómez, ya en la muerte súbita.

De esta forma, la selección de Mila Domínguez, una de las grandes favoritas, dice adiós al torneo, y queda fuera de la lucha por el podio, algo que no había sucedido desde 2012. Desde entonces, España ganó en 2018 y 2022, obtuvo la plata en 2014 y 2024 y el bronce en 2016.