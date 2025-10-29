Fiasco en Anfield (0-3)
Batacazo del Liverpool en la Copa de la Liga
Los 'reds' caen en los octavos de la Carabao Cup ante el Crystal Palace (0-3), mientras Manchester City, Chelsea y Arsenal siguen adelante.
El Liverpool FC ha sido eliminado este miércoles en octavos de final de la Carabao Cup (la antigua Copa de la Liga) tras perder por 0-3 ante el Crystal Palace, mientras que Manchester City, Chelsea FC y Arsenal FC han pasado de ronda gracias a sus respectivos triunfos por 1-3 contra el Swansea City, por 3-4 frente al Wolverhampton Wanderers y por 2-0 sobre el Brighton.
En esta cuarta ronda de la Copa de la Liga inglesa, los 'reds' dijeron adiós después de encajar su sexta derrota en sus siete últimos partidos. Un doblete de Ismaïla Sarr poco antes del descanso puso en ventaja al Palace y Yeremy Pino certificó la victoria visitante en Anfield con su gol en el desenlace de un encuentro que ahondó en la crisis del Liverpool.
Remontada del City
Además, en el Molineux Stadium, guiaron la sonrisa 'blue' las dianas de Andrey Santos, Tyrique George, Estêvão Willian y Jamie Gittens durante un partido que el Chelsea llegó a tener 0-3 y que se complicó al final por un gol de Tolu Arokodare y otros dos David Moller Wolfe, sobre todo el segundo, para unos Wolves que murieron en el tiempo de descuento.
Por otra parte, en el Swansea.com Stadium, el Manchester City sufrió por el tanto inicial de Gonçalo Franco para los locales. Sin embargo, Jérémy Doku empató antes del descanso y el equipo entrenado por Pep Guardiola esquivó sustos con un gol de Omar Marmoush mediada la segunda parte y luego con otro de Rayan Cherki ya en el tiempo de prolongación.
Otro foco de atención estuvo en el Emirates Stadium, donde el actual líder de la Premier League se impuso al Brighton con tantos del joven Ethan Nwaneri (57') y del consagrado Bukayo Saka (76'). Por último, el Newcastle United venció en casa por 2-0 al Tottenham Hotspur; Fabian Schär abrió el marcador en el 24' y Nick Woltemade lo cerró en el 50'.
