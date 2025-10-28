Nos sobran los motivos, por Sergi Mas

No me da la gana explicar qué significa ser del Espanyol, porque nos sobran los motivos, porque familia perica: hoy es el día. Hoy martes el calendario advierte que se cumplen exactamente 125 años desde que un grupo de universitarios catalanes, un detalle que sin duda no es menor, fundaron la "Sociedad Española de Football". Dichos estudiantes cursaban sus estudios en la Universitat Central de Barcelona, la que todavía hoy mantiene su estructura en la propia Plaça Universitat y que por ello celebra el aniversario en el edificio del propio claustro como homenaje y recuerdo a sus orígenes.

Como quiera que a principios del siglo XX la influencia de este nuevo deporte llamado football (que venía importado de Inglaterra cuando se creó en el último tercio del siglo XIX) resultaba cada vez mas incipiente en toda la península, los estudiantes pensaron que sería una buena idea crear una alternativa que incentivara practicar el football a universitarios que no fuesen extranjeros, diferenciándose del resto de clubs. Y lo fue. Fue una gran idea.

De aquella Sociedad Española de Football se cambió la nominación a "Club Español de Football", y posteriormente a "Club Deportivo Español", nominación con la que obtiene cuatro años después (1904) de su creación el título del Primer Campionat de Catalunya. En 1910 el club adoptó los colores blanco y azul inspirados en el estandarte del Almirante Roger de Lluria, quien en el año 1285 derrotó a las tropas francesas que invadieron Catalunya defendiendo los territorios de la Corona de Aragón en Catalunya. En 1912 acabó adaptando el nombre definitivo cuando el Rey Alfonso XIII le concedió el título de "Real Club Deportivo Español de Barcelona".

El amor a unos colores

La aportación diferencial con el resto de clubs de que sus componentes fueran estudiantes barceloneses resultó tan novedosa que la Federación Española de Fútbol inscribió al RCD Espanyol para participar en la edición de la Primera Liga, junto con otros nueve equipos. De hecho, el primer gol de la historia del torneo lo consiguió Josep Prat Ripollés, futbolísticamente conocido como "Pitus Prat", al marcarle al Real Unión de Irún el tanto en partido disputado en el mítico estadio de la llamada Carretera de Sarrià.

Con este esperanzador origen y cada vez que el Espanyol juega en casa sólo nos queda proclamar aquello de "¡¡Qué bonito es, cuando salgo de casa, para ir al estadio, a animar a mi equipo!!". Ganar, empatar o perder. La esencia del deporte. Competir, en definitiva. Y volver el domingo que viene. Futbolistas, entrenadores, directivos, etapas, seguidores… todos pasaremos de largo y mañana miércoles el club y la vida prevalecerá. Ese es y será siempre nuestro patrimonio, pase lo que pase y pese a quien pese.

Tal y como está este mundo nos podemos dar por satisfechos si celebramos nuestros primeros 150 años en el año 2050, para seguir disfrutando la vida partido a partido, sin importarnos otro motivo que no sea el amor a unos colores.