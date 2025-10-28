RCD Espanyol, en directo: última hora de la gala del 125 aniversario en Barcelona

Este martes 28 de octubre el Espanyol cumple 125 años y el club lo celebrará a lo grande con una gala emotiva y solemne en el paraninfo de la Universitat de Barcelona, el lugar donde empezó todo. La gala, de carácter privado y no abierta a los socios, empezará a las 19.00 horas y podrá seguirse por TV3 y Espanyol Media. La afición tendrá momentos de sorpresa y no faltarán figuras relevantes de la historia perica. Habrá unos 65 exjugadores y extrenadores.

Toda la actualidad de la gala, aquí:

Raúl Paniagua MULTIMEDIA | El Espanyol cumple 125 años: éxitos y desgracias de la historia perica Este martes 28 de octubre el Espanyol cumple 125 años, una fecha simbólica que llena de emoción a todos los pericos, aficionados fieles y leales que han vivido todo tipo de experiencias en esta longeva historia. Todo empezó en esa misma fecha de 1900 con el anuncio fundacional de la Sociedad Española de Foot-ball, publicado en el diario 'Los Deportes'. Unos cuantos universitarios, comandados por Ángel Rodríguez, impulsaron el embrión del actual Espanyol como contraposición a los clubs exclusivos extranjeros que había en la capital catalana. Aquello ocurrió en las aulas de la Universitat de Barcelona, donde tendrá lugar el acto central de la efeméride blanquiazul este mismo martes. Artículo MULTIMEDIA, aquí.