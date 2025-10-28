Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

DIRECTO

RCD Espanyol, en directo: última hora de la gala del 125 aniversario en Barcelona

MULTIMEDIA | El Espanyol cumple 125 años: éxitos y desgracias de la historia perica

Aficionados del Espanyol en la gradas antes del partido frente al Elche.

Aficionados del Espanyol en la gradas antes del partido frente al Elche. / Valentí Enrich / SPO

Begoña González

Begoña González

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Este martes 28 de octubre el Espanyol cumple 125 años y el club lo celebrará a lo grande con una gala emotiva y solemne en el paraninfo de la Universitat de Barcelona, el lugar donde empezó todo. La gala, de carácter privado y no abierta a los socios, empezará a las 19.00 horas y podrá seguirse por TV3 y Espanyol Media. La afición tendrá momentos de sorpresa y no faltarán figuras relevantes de la historia perica. Habrá unos 65 exjugadores y extrenadores.

Toda la actualidad de la gala, aquí:

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Lamine Yamal comprará la mansión de Gerard Piqué y Shakira de Esplugues, valorada en 14 millones de euros
  2. Real Madrid – Barça, en directo: última hora del Clásico, hora, alineaciones y bajas
  3. El Real Madrid se plantea sancionar a Vinícius y el brasileño abre la puerta a su salida: “¡Mejor me voy!”
  4. El Madrid no tiene piedad ni del Barça ni de Lamine
  5. El mundo de las dos ruedas, con el corazón en vilo pendiente del estado del suizo Dettwiler
  6. Secuelas de la derrota en el Bernabéu: Flick sigue con el Barça desconfigurado
  7. Flick se niega a hablar y Lamine Yamal sigue de fiesta
  8. El Espanyol no espera a Tamudo en la gala del 125 aniversario en la Universitat de Barcelona

RCD Espanyol, en directo: última hora de la gala del 125 aniversario en Barcelona

RCD Espanyol, en directo: última hora de la gala del 125 aniversario en Barcelona

El Parlament cita a Soteras por las presuntas irregularidades en las elecciones de la FCF

El Parlament cita a Soteras por las presuntas irregularidades en las elecciones de la FCF

Cómo el deporte ayuda a reconstruir vidas tras un daño neurológico: “Nadie te juzga, más que físicamente es un apoyo mental"

Cómo el deporte ayuda a reconstruir vidas tras un daño neurológico: “Nadie te juzga, más que físicamente es un apoyo mental"

Joan Pradells rompe cualquier predicción y se cuela entre cuatro Mr Olympia en el Praga Pro 2025: "Es lo más loco que me ha pasado en la vida"

Joan Pradells rompe cualquier predicción y se cuela entre cuatro Mr Olympia en el Praga Pro 2025: "Es lo más loco que me ha pasado en la vida"

El portero español del Inter Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas

El portero español del Inter Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas

Josep Martínez, portero español del Inter, atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas

Josep Martínez, portero español del Inter, atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas

Los Dodgers vuelven a ganar el partido más largo de la historia del béisbol

Los Dodgers vuelven a ganar el partido más largo de la historia del béisbol

Vinícius agota la paciencia de Xabi: de ponerse de perfil en Almaty al "¡Venga, Vini, hostia!"

Vinícius agota la paciencia de Xabi: de ponerse de perfil en Almaty al "¡Venga, Vini, hostia!"