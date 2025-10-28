El Parlament cita a Soteras por las presuntas irregularidades en las elecciones de la FCF

La Comissió d’Esports del Parlament aprobó este martes por unanimidad la solicitud de comparecencia del presidente de la Federació Catalana de Futbol (FCF), Joan Soteras, por las presuntas irregularidades del proceso electoral de 2023 y la actuación del Tribunal Català de l'Esport.

También comparecerán el conseller d'Esports, Berni Álvarez; el secretari general de l'Esport, Abel García; el secretario general de la FCF, Oriol Camacho; una representación de la Oficina Antifraude de Catalunya; y el presidente de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, Miguel Ángel Galán.

Estas comparecencias se producirán en plena investigación de la justicia por la comisión de presuntas irregularidades en las últimas elecciones de la FCF, celebradas en febrero de 2023, donde se impuso la candidatura de Soteras.

Investigación

El pasado 3 de julio, el presidente del ente federativo se acogió a su derecho a no declarar ante la jueza que le investiga por los presuntos delitos de falsedad en documento público y privado y administración desleal en dichos comicios.

Fuentes judiciales confirmaron a EFE que Soteras se negó a declarar ante la jueza María Castelló al considerar que ese mismo día había sido la primera vez que se le informaba de los hechos por los que se le acusa.

Este argumento fue el mismo que el 23 de mayo esgrimieron los otros investigados -Víctor Güell, José Miguel Calle, Álvaro Montoliu, Alberto Prieto, Sergio Garrido, Alejandro Guerrero, Jesús Manchado Villena y Jesús Manchado Lozano- en su declaración ante la jueza que investiga irregularidades en las elecciones de la FCF.