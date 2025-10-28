La gran promesa Lena Moreno logra el bronce y concede a España la primera medalla en el Mundial de taekwondo

La española Lena Moreno (-67 kg), natural de Guadalajara, consiguió este martes la medalla de bronce, primera para España en el Mundial de taekwondo que se disputa desde el pasado viernes en Wuxi (China).

La deportista, de 19 años, es una de las principales promesas del taekwondo español y ha confirmado su progresión tras ser subcampeona de Europa sub-21 y plata en los World University Games 2025.

En su camino al podio, Lena Moreno, que es hija de Sonia Reyes, (diploma olímpico en Atenas 2004), superó a la ucraniana Pavlenko (2-0), a la azerbaiyana Khussainova (2-1) y a la surcoreana Kwak (2-0).

En semifinales, la competidora española fue superada por la hispano-húngara Luana Marton, vigente campeona olímpica, por 2-0.

El otro representante español en la jornada, el catalán Joan Jorquera, doble medallista mundial, se quedó a un paso del podio al caer en cuartos ante el competidor de Senegal.