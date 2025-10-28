El Girona sólo puede ganar en la prórroga al Constància de la Tercera RFEF para pasar en la Copa

Se tendrían que alinear todos los astros y que unos cuantos santos bajaran del cielo para que el Girona ganara la Copa. No es ninguna prioridad hacerlo ni tampoco el objetivo llegar a las últimas rondas. Lo que sí que era obligatorio era superar la primera ronda contra un rival de Tercera RFEF. Y eso es lo que hizo el Girona en Inca, donde, con demasiado sufrimiento, superó al Constància en la prórroga y avanzó a la segunda ronda. Un fiasco este martes habría supuesto echar más gasolina al fuego con la delicada situación que vive el equipo en la Liga. No es que estuviera a punto del desastre, porque el Constància físicamente ya no daba más de sí en el tiempo extra, pero haber llegado allí dice mucho del momento gerundense. Finalmente, Tsygankov y Vanat lo arreglaron y certificaron una clasificación que se ha embarró con un segundo gol local en el último segundo.

No se podía fallar. Se tenía que cubrir el expediente y, para hacerlo, había que remangarse, porque con el nombre o la diferencia de categorías, nadie gana partidos. Tocaba ponerse porque las ganas de los mallorquines tenían que ser inmensas. Era su partido del año. Míchel ya había avisado que haría rotaciones dejando a muchos titulares en Girona. Así, formó con un once con Lass y Solís en el doble pívote, con cuatro jugadores de lo más ofensivos como Asprilla, Portu, Abel Ruiz y Stuani por delante. En defensa, debutó Salguero en el eje junto a Vitor Reyes. Las dimensiones del campo favorecieron al Girona ante un Constància que, encerrado atrás, solo inquietó a Krapyvtsov en la primera parte con una falta colgada a la olla sin consecuencias.

Sin brillantez

El juego no era brillante ni alegre, pero el dominio del partido era del Girona. Sin ocasiones, los de Míchel tenían el partido controlado y no sufrían. Hacía falta pisar el acelerador y evitar disgustos. Y mientras los dos delanteros centros del Constància se lesionaban, primero Mateu Ferrer y después Iker Sampedro, el del Girona no faltó a su cita con el gol. A cinco minutos para el final de la primera parte, la conexión Portu-Stuani apareció para dibujar una asistencia a la espalda de los centrales del murciano y un remate por encima del portero del uruguayo. El Girona abría la lata y hacía lo más difícil con el 0-1, que habría podido convertirse en un 0-2 si el palo no hubiera evitado que un cabezazo de Abel Ruiz entrara.

Pese a un susto bien resuelto por Krapyvtsov, la segunda parte era tranquila. El Girona dormía el partido sin que pasara nada, esperando que pasaran los minutos hasta llegar al pitido final. Parecía hecho, pero no lo estaba. El Constància castigaría el conservadurismo de los gerundenses a 13 minutos del final con una buena acción individual del exjugador del Can Gibert, Joan Toni Socies. La prórroga asomaba por el estadio mientras los jugadores del Girona se veían impotentes para evitarlo. Estuvieron a punto en la última jugada cuando el portero Seguí y el palo evitaron un autogol local que habría clasificado al Girona.

Tocaba jugar 30 minutos más con la conciencia de saber que no habían sido capaces de superar a un rival de Tercera RFEF durante el tiempo reglamentario. Eso sí, el Girona tenía a Lemar, Tsygankov, Vanat y Bryan Gil frescos y con suficiente calidad en las botas para desequilibrar a un rival fundido físicamente. Y lo consiguió con una buena combinación entre Lemar y Vanat que finalizó Tsygankov. Ahora sí, no se podía escapar. Vanat remató el trabajo y ahuyentó todos los fantasmas. El segundo gol local llegó ya demasiado tarde.