El Espanyol no espera a Tamudo en la gala del 125 aniversario en la Universitat de Barcelona

Ha llegado el gran día que esperaban todos los pericos. Este martes 28 de octubre el Espanyol cumple 125 años y el club lo celebrará a lo grande con una gala emotiva y solemne en el paraninfo de la Universitat de Barcelona, el lugar donde empezó todo. En esas aulas, un grupo de estudiantes encabezado por Ángel Rodríguez impulsaron un club que vive momentos de ilusión y esperanza con la llegada a la cúpula de Alan Pace y un equipo dirigido por Manolo González que ha firmado su mejor inicio de Liga de este siglo.

Instalado en la zona alta de la Liga, el Espanyol afronta el acto central del 125 aniversario con toda la pasión y orgullo que siempre ha distinguido a los pericos. El pistoletazo de salida de la efeméride tuvo lugar el pasado marzo con el saque de honor de dos promesas de la cantera, Ivet y Max, que abrieron una cuenta atrás que concluye este martes con la vuelta a los orígenes en la UB.

Varias personas en la plaza Universitat, este lunes. / Elisenda Pons / EPC

Rodilla, el más veterano

"El valor de hacerlo en la UB es inmenso. Es verdad que el paraninfo se nos quedará pequeño, pero merecía la pena hacerlo allí", comentan desde el club perico. La gala contará con algo más de 300 invitados, empezando por el president Salvador Illa, reconocido perico. Tampoco faltará Alan Pace, el nuevo dueño del Espanyol, feliz por disfrutar de un momento tan entrañable como este. No faltarán alcaldes y alcadesas de Barcelona, Cornellà y El Prat, así como el presidente del CSD, Rodríguez Uribes, entre otros dirigentes.

La gala, de carácter privado y no abierta a los socios, empezará a las 19.00 horas y podrá seguirse por TV3 y Espanyol Media. La afición tendrá momentos de sorpresa y no faltarán figuras relevantes de la historia perica. Habrá unos 65 exjugadores y extrenadores. El más veterano será José María Rodilla, de 85 años, exjugador perico de la mítica delantera de Los Cinco Delfines de los años 60.

Lauridsen, Nkono, Kameni...

La gran ausencia será la de Raúl Tamudo, que ha optado por el silencio. El jugador con más partidos de la historia del club (389) y el segundo máximo goleador (140 tantos), solo por detrás de Rafa Marañón (144) se perderá un acontecimiento al que no faltarán mitos del españolismo como Tommy Nkono, Lauridsen o Dani Solsona. También acudirán excompañeros del exdelantero de Santa Coloma, como Quique de Lucas o Ángel Morales. Kameni, que vendrá desde Málaga, o Manolo Zúñiga, desde Sevilla, también acudirán al acto.

Imagen de uno de los fondos del RCDE Stadium antes del Espanyol-Elche. / Valentí Enrich / SPORT

Entre los extécnicos no faltarán David Gallego o Paco Flores, aunque se echará de menos a Javier Clemente o José Antonio Camacho, que han excusado su ausencia. Expresidentes y exdirectivos de diversos estamentos asistirán a un evento que también contará con las pioneras del equipo femenino, como Titi Camuñez o Eli Sánchez.