El Espanyol celebra en la UB sus 125 años de amor indestructible: "Amor, pasión y orgullo para toda la vida"

Allí estaban felices y dichosos Enrique y Maria Pilar, el socio número 1 del Espanyol y la número 28 y primera mujer con el carnet de un club que este martes cumplió 125 años de historia. Lo hizo con la pasión y la emotividad que ha guiado sus pasos, con ese sentimiento que se ha transmitido de generación en generación y sigue más vivo que nunca en un contexto marcado por una ilusionante propiedad y un equipo ubicado en la zona alta de la Liga. El Paraninfo de la Universitat de Barcelona, el lugar donde un grupo de estudiantes comandado por Ángel Rodríguez puso la primera piedra el 28 de octubre de 1900, acogió la celebración final con una solemne gala que reunió a 300 invitados.

Fueron 65 minutos de gala, desde las 19.14 horas a las 20.19, cuando se puso el colofón con la iluminación de la Torre Agbar de Glòries con los colores blanquiazules y la interpretación del sensacional himno del 125 aniversario. Durante esa hora hubo tiempo para todo tipo de intervenciones, desde la aportación inicial de John Lauridsen, el magnífico exjugador danés de los años 80, hasta el cierre del president Salvador Illa, reconocido perico y máxima autoridad presente en la gala.

Lauridsen, el primero

"Es impresionante la salud que tenemos. Vamos a llegar lo más alto posible", proclamó Lauridsen. "El Espanyol es nuestro amor y lo será para la toda la vida", recordó en una jornada que siempre quedará para el recuerdo. El gran Tommy Nkono recogió el testigo de los parlamentos con un mensaje en catalán: "Estoy muy contento de representar al club de mi vida, hemos sufrido mucho y ahora toca disfrutar", dijo el exportero camerunés.

Otras leyendas pericas como Dani Solsona, Rafa Marañón o José María Rodilla, el más veterano los exjugadores presentes con 85 años, seguían con atención el acto junto a exfutbolistas de todas las épocas y los cuatro capitanes del primer equipo masculino y femenino. "El Espanyol es una familia que cumple 125 años de amor, de pasión y de historia que serán muchos más", aportó Puado. "El sentimiento perico es único y especial", resumió Ainoa Campo.

La promesa de Alan Pace

No faltó la intervención de Alan Pace, el nuevo dueño y presidente del club que fue aclamado desde su llegada a la plaza Universitat. "Es un día muy importante que hemos querido celebrar en el sitio donde nació el Espanyol. Solo puedo prometer hablar poco pero trabajar mucho para situar al club donde merece. Es un día para mirar con orgullo todo lo vivido, pero también para mirar adelante. Muchas páginas del futuro están por escribir", afirmó el empresario americano. Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, calificó de "hito histórico" para la ciudad la efeméride blanquiazul y destacó la "diversidad" que aporta el club perico, al que deseó "mucho años en Primera" antes de dar la bienvenida a "su casa" a Alan Pace.

Puestos a cuidar todos los detalles, la gala se detuvo en su minuto 21 para rendir homenaje a Dani Jarque con los aplausos que retumban en cada partido en el RCDE Stadium. El acto también contó con representación del Barça (Rafa Yuste, Elena Fort) y del Real Madrid (Emilio Butragueño), así como el presidente del CSD Rodríguez Uribes y mútiples personalidades.

Entre las ausencias, se echó de menos a extécnicos carismáticos como Javier Clemente o José Antonio Camacho, y especialmente a Raúl Tamudo, el jugador con más partidos oficiales en la historia del club y su segundo máximo goleador de la historia. Ni siquiera esa capital baja empañó una efeméride histórica de un club único y admirable.