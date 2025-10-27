El Real Madrid se plantea sancionar a Vinicíus y el brasileño abre la puerta a su salida: “¡Mejor me voy!”

El día que el Real Madrid llevaba muchos meses esperando, el día en que volvía a ganar al Barcelona, Vinícius decidió anteponer su interés personal al del equipo y del club. Su desaire a Xabi Alonso cuando el cartelón electrónico indicó su número en las sustituciones significa un punto de inflexión en la etapa del futbolista en el club blanco.

Xabi confirma que hablará con el jugador

Xabi Alonso, con un semblante muy serio en la sala de prensa, no ocultaba su malestar por lo ocurrido. “No quiero perder el foco de lo importante. Son cosas que hablaremos. Dentro del gran partido que ha sido, Vini también ha aportado mucho. Es una victoria importante, merecida, incluso corta. Tuvimos ocasiones, el penalti... Esto nos da la sensación de equipo competitivo en partidos grandes. Con Vini hablaremos”. Y añadió posteriormente: “Dentro de la plantilla hay distintas personalidades. Ahora disfrutaremos y, en su momento, vamos a hablar en el vestuario”.

Corría el minuto 72 cuando Xabi decidió dar entrada a Carvajal y Rodrygo. La sorpresa se produjo al ver los dorsales de los reemplazados: un Valverde renqueante… ¡y Vinicius! Cuando el brasileño se percató de que tenía que abandonar el campo comenzó a realizar gestos de incredulidad, señalándose a sí mismo antes de encaminarse hacia la banda. El carioca había ofrecido una buena versión ante el Barcelona y se marchaba visiblemente molesto, haciendo aspavientos y protestando a gritos.

Vinícius estrechó con desgana la mano de Rodrygo y pasó por delante del banquillo y de Xabi sin dirigirle ni siquiera una mirada mientras protestaba ostensiblemente y se marchaba directamente hacia el vestuario, algo que recogieron las cámaras. “¡Me voy, mejor me voy!”, gritó soliviantado por el cambio al pasar junto a su entrenador, como recogieron las cámaras de DAZN. Mientras, Alonso capeaba el temporal con las manos en los bolsillos y mirando al césped, notablemente incómodo con la reacción de su jugador. Unos minutos después el jugador regresó al banquillo después de que Luis Llopis, entrenador de porteros, intercediese para que regresase al banquillo junto al resto de sus compañeros. De hecho, fue protagonista en la tángana con el banquillo del Barça tras la roja a Pedri y en la gresca final con Lamine, al que se dirigió diciéndole: “¡Habla ahora!”.

Pero más allá de la trifulca final, que Xabi encajó “con la máxima naturalidad y sin darle demasiada importancia”, el madridismo se marchaba muy enfadado con la egoísta reacción del brasileño, al que el Bernabéu dedicó una pitada al ver su irresponsable actitud tras ser sustituido. No es la primera vez esta temporada que Vinícius reprocha su sustitución a Xabi Alonso, que está cansado de tener que ponerse de perfil para evitar hablar de los desplantes del futbolista.

Habrá sanción disciplinaria del club

El club tiene un régimen disciplinario interno para los jugadores y Vinícius puede ser sancionado por la reacción y porque es un caso que se repite, lo que lo agrava. En el Código Reglamentario del Real Madrid se incluyen normas internas de obligado cumplimiento como la puntualidad (llegar al entrenamiento al menos 45 minutos antes), la comunicación de salidas en días libres, la obligatoriedad de usar la indumentaria oficial o la prohibición de visitar a compañeros durante las concentraciones. Y en el apartado 4, referido a las relaciones entre los empleados del Real Madrid, se advierte que “los empleados mantendrán los máximos niveles de integridad y ética respecto de la relación con los miembros del plantel deportivo de la Entidad y las informaciones referentes al mismo que les sean participadas. En ningún caso podrán buscar u obtener, ya sea para sí o para terceros, beneficios de tales actuaciones, quedando prohibidas, a título ilustrativo, conductas como las que se detallan a continuación: Cualquier tipo de comportamiento que pueda entenderse como aprovechamiento de la imagen y/o reputación de los deportistas del Real Madrid, o la presencia de empleados, jugadores o técnicos para actos o eventos particulares, incluso contando con su consentimiento. Y las actuaciones que evidencien u ocasionen un daño o perjuicio a la imagen y/o reputación de los deportistas del Real Madrid”.

El Real Madrid ha sancionado históricamente a jugadores del primer equipo con sanciones económicas que están estipuladas por saltarse el Código. Sanciones que el Real Madrid no hace públicas y se resuelven con discreción, que es lo que parece que pasará con Vinícius tras su feo gesto al entrenador, a su compañero que entra al campo y a la afición incluso.