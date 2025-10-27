Muere José Manuel Ochotorena, exportero del Real Madrid y del Valencia

José Manuel Ochotorena, exfutbolista e histórico entrenador de porteros del Valencia CF y la selección española, ha falledico este lunes. Jugó como portero en los años 80 y 90, ganando tres títulos de Liga, una Copa y dos Copas de la UEFA con el Real Madrid y recibiendo el Trofeo Zamora con el Valencia en 1989.

Ochotorena, en un partido del Real Madrid de 'la quinta del Buitre', en 1984 / EFE

Tras retirarse, se convirtió en entrenador de porteros en el Valencia CF y en el Liverpool FC, y fue el entrenador de porteros de la selección española durante sus éxitos en la Eurocopa de 2008 y 2012 y en el Mundial de 2010.

El Valencia lamentó "profundamente" la muerte del que dijo que es "leyenda" del club", con el que ganó el 'Trofeo Zamora' y "referente del fútbol español". El club destacó la "huella imborrable" que ha dejado como "formador de porteros" y destacó que su participación en los cuerpos técnicos de la selección española que ganó la Eurocopa de 2008 y el Mundial de 2010.