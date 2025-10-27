Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A los 64 años

Muere José Manuel Ochotorena, exportero del Real Madrid y del Valencia

El exfutbolista e histórico entrenador de porteros afincado en l'Eliana ha fallecido a los 64 años

José Manuel Ochotorena.

José Manuel Ochotorena. / VCF

Jaime Roch

Valencia
José Manuel Ochotorena, exfutbolista e histórico entrenador de porteros del Valencia CF y la selección española, ha falledico este lunes. Jugó como portero en los años 80 y 90, ganando tres títulos de Liga, una Copa y dos Copas de la UEFA con el Real Madrid y recibiendo el Trofeo Zamora con el Valencia en 1989.

Ochotorena, en un partido del Real Madrid de 'la quinta del Buitre', en 1984

Ochotorena, en un partido del Real Madrid de 'la quinta del Buitre', en 1984 / EFE

Tras retirarse, se convirtió en entrenador de porteros en el Valencia CF y en el Liverpool FC, y fue el entrenador de porteros de la selección española durante sus éxitos en la Eurocopa de 2008 y 2012 y en el Mundial de 2010.

El Valencia lamentó "profundamente" la muerte del que dijo que es "leyenda" del club", con el que ganó el 'Trofeo Zamora' y "referente del fútbol español". El club destacó la "huella imborrable" que ha dejado como "formador de porteros" y destacó que su participación en los cuerpos técnicos de la selección española que ganó la Eurocopa de 2008 y el Mundial de 2010.

