Muere a los 15 años Jorge Casado, un jugador cadete del Real Zaragoza

Jorge Casado, jugador que pertenecía a la plantilla del cadete A del Real Zaragoza, ha fallecido con tan solo 15 años, según ha anunciado el club aragonés a través de un comunicado en el que decreta un día de luto oficial y la paralización de la actividad en la Ciudad Deportiva. Asimismo, el primer equipo guardará un minuto de silencio y se ha suspendido el entrenamiento, que había sido programado a las 13.30 horas de este lunes en las instalaciones de la Carretera de Valencia.

"Jorge, socio zaragocista desde niño, entró en la cantera como alevín y jugaba este año su sexta temporada en el club. Muy querido dentro del vestuario, deja un vacío irrempazable en su equipo, el Cadete A, y en el Real Zaragoza", indica el club en un comunicado en el que muestra la consternación por el trágico desenlace. "La Ciudad Deportiva, devastada ante la trágica noticia, paralizará por completo su actividad", subraya antes de mostrar sus condolencias a la familia. "Consternados por la pérdida, nos unimos al inmenso dolor de la familia y allegados de Jorge. Desde el club enviamos todo nuestro cariño y toda nuestra fuerza en estos momentos tan difíciles. Descansa en paz, Jorge".

Las muestras de condolencia se suceden desde que el Zaragoza anunció la triste noticia. Clubs como SD Huesca, Athletic Club, Osasuna o Sporting, además de LaLiga, han expuesto su pesar, así como el exjugador zaragocista Xavi Aguado, que tuvo a Jorge, defensa central, en su campus. "Jorge, no nos puedes hacer esto. Desde los 6 añitos venías al campus y eras el alma del mismo. Tu mamá, Eva, te apuntaba siempre el primero. Nunca será el mismo sin ti. Que todos te quisieran tanto era porque eras una persona extraordinaria. Estoy destrozado. No te olvidaremos", ha escrito el exfutbolista en sus redes sociales.