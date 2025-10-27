Monchi aclara el conflicto con Isco: "Me arrepiento y le pido perdón"

"A mí me decían chico del picaíto, porque me pico muy rápido, soy de mecha fácil (o corta)" afirma Monchi en el vídeo pódcast El Cafelito de Josep Pedrerol, antes de proceder a disculparse sobre lo ocurrido con Isco en su corta etapa en el Sevilla. El malagueño firmó por el club andaluz el verano de 2022 como agente libre, y en diciembre ya volvía a estar buscando otro club. Siete meses más tarde fichaba por el Betis. Lo que sucedió a lo largo de los meses que Isco pasó junto a Monchi, director deportivo del Sevilla por ese entonces, sigue contando con dos versiones distintas y un historial como referencia.

Las versiones contradictorias

Según el centrocampista, su trayectoria con los Nervionenses se torció de manera irreconciliable a partir de la agresión que sufrió a manos de Monchi: "Le dije que era la persona más mentirosa que me había encontrado en el mundo del fútbol. Vino hacia mí, me cogió del cuello, nos apartamos y ya nos tuvieron que separar del todo. Después de eso, no quería seguir ahí bajo ningún concepto”. Monchi ha negado esta versión de los hechos en diversas ocasiones, y cuando Pedrerol le ha vuelto a preguntar por ello, el de San Fernando ha sido tajante en la respuesta: "No (le cogí del cuello), con Isco me comporté como no tenía que haberme comportado. No por culpa mía, sino por una persona que lo calentó, pero me arrepiento y le pido perdón.

"Monchi" durante la presentación del técnico vasco José Luis Mendilibar como nuevo técnico del Sevilla FC. / Raúl Caro / EFE

Antes de unirse al Betis, Isco dejó claro cuál eran las motivaciones que le llevaron a salir del Sevilla más allá del supuesto encontronazo: "Monchi fue diciendo que yo me quería ir, algo que no era cierto. Volvimos a hablar y le dije 'mira Monchi, tú no estás siendo sincero ni conmigo ni con la gente a la que cuentas cosas, porque yo me quiero quedar y tú vas diciendo que yo me quiero ir'". Ha llovido bastante desde entonces, y Monchi ha vuelto a aprovechar la oportunidad para intentar sanar la relación entre los dos: "Me alegro de todo lo bueno (que le pase), y mira que para que yo me alegre de todo lo bueno de alguien que juega en el Betis, tiene que ser...". "Hubo un malentendido. A él le dijeron una cosa que yo no había dicho, y él lo sabe. Justo después de pasar lo que pasó, yo le pedí perdón. Pasó algo parecido a lo que pasó con Del Nido en la Feria, el picaíto".

El pasado de Monchi

Unos minutos antes Pedrerol y Monchi habían repasado la relación entre el que fuera presidente del Sevilla y el de San Fernando, donde habían saltado chispas en 2019. "No me gustó un comentario que hizo, y en lugar de mirar para otro lado, como soy el picaíto hice algo que no debería haber hecho" explica Monchi sobre el choque que tuvo con José María del Nido Benavente un domingo de feria . "Os agarrasteis del cuello, no?", incide Pedrerol. "Si, bueno, nos empujamos, más que agarrarlo, nos empujamos, que se quede ahí", rebate rápidamente el que fuera director deportivo del Aston Villa hasta hace pocas semanas. "Nos duró poco. Esa misma Feria nos volvimos a ver y a juntar. No esa noche, porque había que guardar un luto", bromea Monchi. Sin embargo, con Isco Alarcón todavía sigue "de luto", y la decisión de fichar por el máximo rival no ayuda a que se pueda resolver pronto el conflicto.