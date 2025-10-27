SINDICATO FIFPRO
Cinco jugadoras y cuatro jugadores del Barça aspiran a la elección del equipo ideal 2024-25
Los onces femenino y masculino se conocerá el 3 de noviembre en la votación mundial del sindicato profesional del fútbol
El próximo 3 de noviembre se conocerá la composición del mejor equipo de la temporada 24-25, según el sindicato mundial de futbolistas FIFPRO en la doble versión masculina y femenina. Por ahora se conocen los 26 candidatos y candidatas que han recibido más votos para figurar en la terna final de la elección. No había mayor requisito que el de haber participado en un mínimo de 20 partidos oficiales entre el 11 de agosto de 2024 y el 3 de agosto de 2025. En la elección sólo participan jugadores profesionales.
Entre las 26 jugadoras hay cinco futbolistas del Barça, campeón en todas las competiciones españolas y subcampeón de la Champions. Son Aitana Bonmatí, ganadora del Balón de Oro de la temporada, Ona Batlle, Patri Guijarro, Alexia Putellas y Vicky López. Hay otras dos jugadoras españolas: Olga Carmona (Real Madrid y PSG) y Athenea del Castillo (Madrid).
La representación masculina azulgrana se reduce en una unidad. El Barça también fue tricampeón español, pero semifinalista en la Champions. Aparecen los nombres de Pau Cubarsí, Pedri, Raphinha y Lamine Yamal. Se han registrado más de 20.000 participaciones. La formación se formará con un portero, tres defensas, tres centrocampistas y tres delanteros. El onceavo componente será quien haya recibido más votos en total, sin tender en cuenta su demarcación. EEntrelos aspirantes, todavía continúan viejas glorias como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, así como Luka Modric.
Las finalistas
Porteras: Ann-Katrin Berger (Gotham), Mary Earps (París Saint-Germain) y Hannah Hampton (Chelsea).
Defensas: Ona Batlle (FC Barcelona, España), Michelle Alozie (Houston Dash), Millie Bright y Lucy Bronze (Chelsea), Olga Carmona (Real Madrid y PSG), Ellie Carpenter (OL Lyonnes), Alex Greenwood (Manchester City) y Leah Williamson (Arsenal).
Centrocampistas Aitana Bonmatí, Patri Guijarro y Alexia Putellas (FC Barcelona), Ghizlane Chebbak (Badalona y Al Hilal), Keira Walsh (Barcelona y Chelsea), Debinha (Kansas City Current) y Ella Toone (Manchester United)
Delanteras: Vicky López (FC Barcelona), Michelle Agyemang (Arsenal y Brighton & Hove Albion), Barbra Banda (Orlando Pride), Linda Caicedo y Athenea del Castillo (Real Madrid), Chloe Kelly (Manchester City y Arsenal), Marta (Orlando Pride) y Alessia Russo (Arsenal).
Los jugadores
Porteros: Alisson Becker (Liverpool) Thibaut Courtois (Real Madrid) y Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain y Manchester City)
Defensas:Pau Cubarsi (FC Barcelona), Trent Alexander-Arnold (Liverpool y Real Madrid), Achraf Hakimi, Marquinhos y Nuno Mendes (PSG), Virgil van Dijk (Liverpool) y William Saliba (Arsenal).
Centrocampistas: Pedri (Barcelona), Jude Bellingham y Federico Valverde (Real Madrid), Luka Modric (Real Madrid y AC Milán), Kevin De Bruyne (Manchester City y Nápoles), Joao Neves y Vitinha (PSG) y Cole Palmer (Chelsea).
Delanteros: Lamine Yamal y Raphinha (Barcelona), Ousmane Dembélé (PSG), Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappé (Real Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) y Mohamed Salah (Liverpool).
