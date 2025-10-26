Soto Grado saca tres amarillas y una roja en el tumulto final

El enfrentamiento entre los jugadores al final del encuentro se saldó con tres tarjetas amarillas y una roja. El árbitro César Soto Grado no vio mayores incidentes pese a la cantidad de personas que irrumpieron en el césped en el breve rifirrafe, cuyo origen se sitúa en el momento en que Dani Carvajal se acerca a Lamine Yamal a recriminarle con gestos que habló demasiado en la Kings League.

Eduardo Camavinga retiene al futbolista azulgrana, que quiere pedir explicaciones al defensa cuando se está marchando. A continuación aparecen otros jugadores del Madrid acercándose al delantero de Rocafonda y algunos del Barça ante la posibilidad de que ataquen a Lamine Yamal. Titulares y suplentes y no convocados. Los dos técnicos, Xabi Alonso y Marcus Sorg están también en el césped, más agentes de seguridad ante el conato de violencia que se origina.

Soto Grado expulsa a Pedri tras enseñarle la segunda tarjeta amarilla. / Associated Press / LaPresse / LAP

Cuatro tarjetas en un minuto

La redacción del acta de Soto Grado refleja que mostró tres amarillas y una roja "una vez finalizado el partido". Antes, había amonestado a Valverde y Huijsen, por parte del Madrid, y a Pedri.

Llegado el minuto 90, enseñó cuatro tarjetas de golpe: a Fermín "por empujar de forma temeraria a un contrario generando un conflicto"; a Balde y Vinicius "por encararse con un adversario sin llegar al insulto o la amenaza desde el banquillo" y la segunda de Pedri, que fue origen de ese primer barullo, "por derribar de forma temeraria a un contrario en la disputa del balón", lo que implica su expulsión.

Imagen del inicio del enfrentamiento generalizado sobre el césped. / AFP7 vía Europa Press

"Una vez finalizado el partido..."

En el mismo minuto 90 se agolpan las restantes amonestaciones. Se distinguen de las anteriores porque el árbitro del colegio riojano inserta la coletilla "una vez finalizado el partido y encontrándose aún en el terreno de juego". Soto Grado denuncia a Éder Militão y a Rodrigo Goes, por parte del Madrid y a Ferran Torres "por encararse con un adversario sin llegar al insulto o la amenaza".

El peor comportamiento, a juicio del juez, es el de Andrei Lunin. El meta ucraniano fue expulsado "por salir de su banquillo hacia el banquillo ribval, en actitud agresivsa, teniendo que ser sujetado por sus propios compañeros".