Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Fútbol

Real Madrid – Barça, en directo: última hora del Clásico, hora, alineaciones y bajas

Lamine Yamal celebra el gol que marcó al Real Madrid en el Bernabéu la pasada temporada.

Lamine Yamal celebra el gol que marcó al Real Madrid en el Bernabéu la pasada temporada. / Efe

Laia Bonals

Laia Bonals

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El FC Barcelona y el Real Madrid se enfrentan esta tarde (16.15 h) en el Santiago Bernabéu n una nueva edición del Clásico, el duelo más esperado del fútbol español. El conjunto azulgrana, dirigido por Hansi Flick, busca reafirmar su proyecto y recortar distancias en la clasificación, mientras que el equipo blanco, bajo las órdenes de Xabi Alonso, aspira a mantener su liderato y prolongar su buen momento de forma.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas