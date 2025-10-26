En Directo
Real Madrid – Barça, en directo: última hora del Clásico, hora, alineaciones y bajas
El FC Barcelona y el Real Madrid se enfrentan esta tarde (16.15 h) en el Santiago Bernabéu n una nueva edición del Clásico, el duelo más esperado del fútbol español. El conjunto azulgrana, dirigido por Hansi Flick, busca reafirmar su proyecto y recortar distancias en la clasificación, mientras que el equipo blanco, bajo las órdenes de Xabi Alonso, aspira a mantener su liderato y prolongar su buen momento de forma.
Para ir abriendo boca puedes ir empezando con la previa del partido, por Joan Doménech. Un clásico sin Flick, pero con Lamine Yamal.
¡Bienvendas y bienvenido!
Tarde de fútbol, tarde de clásico. El Santiago Bernabeu acoge hoy el primer clásico de Liga de la temporada. Aquí os contaremos todo lo que suceda. ¿Nos acompañas?
