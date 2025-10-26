Muere a los 41 años Nick Mangold, leyenda de la NFL

Nick Mangold, leyenda de los New York Jets de la NFL, falleció este domingo a los 41 años por complicaciones renales, informó el equipo.

"Nick fue más que un centro legendario. Fue el alma de nuestra línea ofensiva durante 11 años y un querido compañero, cuyo liderazgo y tenacidad definieron una era en el fútbol americano de los Jets", afirmó Woody Johnson, presidente de los Jets. A principios de octubre Mangold, quien jugó toda su carrera con los neoyorquinos, escribió en una carta a su exequipo que sufría graves complicaciones renales por lo que buscaba un donante.

"A mi comunidad de los Jets. En el 2006 me diagnosticaron un defecto genético que me ha provocado una enfermedad renal crónica. Estoy en diálisis mientras buscamos un trasplante de riñón. Siempre supe que este día llegaría, pero pensé que tendría más tiempo", escribió el excentro hace 10 días.

Pieza clave del equipo

El exjugador originario de Centerville, Ohio, llegó a la NFL seleccionado por los Jets en la primera ronda del Draft 2006. Desde su arribo se convirtió en la piedra angular de una línea ofensiva que fue base para llevar a la franquicia a tres participaciones en playoffs, de la cuales en dos disputaron el título de la Conferencia Americana, en 2009 y 2010, aunque en ambas perdieron ante Indianapolis Colts y Pittsburgh Steelers, respectivamente.

En 11 años con New York, Mangold jugó 164 partidos, todos como titular; obtuvo dos designaciones All-Pro y siete selecciones al Pro Bowl, un récord de la franquicia que lo llevaron a formar parte del Anillo de Honor de los Jets.

Nick Mangold no alcanzó en vida a formar parte del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional. Su nombre está entre los 52 candidatos para ingresar a este recinto, en su clase 2026, aunque aún tiene que pasar las votaciones que designarán a los 25 semifinalistas que se reducirán a 20 aspirantes hasta definir a los ocho nuevos miembros que se anunciarán previo al Super Bowl LX del 8 de febrero del 2026.

"En nombre de toda la familia Johnson y la organización de los New York Jets, ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a Jenny, sus cuatro hijos (Matthew, Eloise, Thomas y Charlotte) y todos los que lo amaron. Nick Mangold siempre será un Jet", concluyó Woody Johnson en su mensaje.