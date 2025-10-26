Cuando Lamine quiso emular a Topuria e hizo el ridículo

Se acabaron las risas. El Santiago Bernabéu y uno de los Real Madrid más mediocres de las últimas décadas, y eso que no tenía una sola baja, venció al Barça de un silencioso (por deseo propio) Hansi Flick y un dicharachero, bocazas y provocador Lamine Yamal.

Se acabaron las risas. Llevamos un cuarto de temporada y el Barça ya está a cinco puntos del Real Madrid, que deben neutralizarse con dos derrotas blancas y dos victorias azulgrana y, la verdad, a día de hoy, visto lo visto, parece imposible.

Se acabaron las risas. El Barça, que desde que perdió con el PSG y fue zarandeado por un mediocre Sevilla jamás se ha mostrado como el campeón que es, ha caído en Madrid donde, el año pasado, ganaba siempre por goleada.

Se acabaron las risas. El mudito Hansi Flick, al que no se puede criticar, sigue sin sacar la mejor versión de sus futbolistas. No hay un solo jugador, bueno, sí, Szczesny, que le dio una vida más al Barça, que esté, ni siquiera cerca, no ya a la altura o mejor, que lo mostrado la pasada temporada. Y eso es culpa del alemán, no de cada futbolista.

Lamine Yamal se lamenta durante el partido en el Bernabéu. / Ap

Se acabaron las risas. De la lona “ganas de volver a veros” al “nunca me cansaré de ganar en el Bernabéu”, hemos pasado a un Barça en crisis, totalmente desconcertado, sin eficacia en su juego, con una colección de lesionados, lejos de su mejor versión y señalando, de nuevo, a los árbitros, cuando sus dirigentes, especialmente Joan Laporta, que le dobló el sueldo, pagaron un montón de años al vicepresidente de los colegiados.

Se acabaron las risas. Es posible, muy posible, que el Barça mejore poco a poco. Los preparadores físicos se defienden diciendo que, el año pasado, por estas fechas estaban igual, es decir, con una docena de lesionados. Vale. Venga, de acuerdo. Flick asegura que cuando recuperen a los lesionados volverán a ser estupendos. Vale. Venga, de acuerdo. Pero lo cierto, lo visto en la lata de sardinas del Bernabéu, fue un equipo sin garra, sin presión, sin oportunidades y con los futbolistas bajísimos de nivel. Todos.

Se acabaron las risas. Mira chico de moda, si no te has recuperado, si piensas que no te va a salir, guárdate las chulerías para otro día. Pero, tranquilo, en el club nadie te dirá nada. Te han dado las llaves de la entidad. Ahora mandáis tú y Goldman Sachs.

Se acabaron las risas. Mira Lamine Yamal, cuando uno imita a Ilia Topuria o copia a Muhammad Ali, su respuesta debe ser la del luchador o la del boxeador: noquear al rival a la hora y en la esquina que marcaron con una X. Si tú dices que roban, si recuerdas el último 0-4 con un gol tuyo, si permites que tu padre, que esa es otra, salga en redes cocinando y diciendo “yo me los cocino aquí y mi hijo se los cocina allí”, lo que tienes que hacer es llegar al Bernabéu y convertirlo en un funeral, silenciar todas las voces, meter un gol, dar dos asistencias, sentar en el césped a Carreras tres veces y provocar su expulsión con dos amarillas.

