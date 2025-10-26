Lamine advierte al Madrid con un vídeo antes del clásico: "El miedo lo dejé en Mataró hace tiempo"

No ha habido otro protagonista que Lamine Yamal en las horas previas al clásico de Liga que enfrentará al Barcelona con el Real Madrid en el Santiago Bernabéu este domingo (16.15 horas). En un clima enrarecido en que el futbolista de Rocafonda se ha visto en el ojo del huracán tras sus andanzas en la Kings League de Gerard Piqué (que comparara, con choteo, al equipo Porcinos de Ibai Llanos con el Madrid porque "roban y se quejan" se convirtió en cuestión de Estado), el futbolista azulgrana volvió a reclamar el foco. A su manera.

La noche del sábado, Lamine, en sus redes sociales, colgó un par de publicaciones. La primera de ellas era un vídeo de aquellos motivadores, en que empleó varias imágenes de su progresión, incluyendo a sus familiares y amigos, y cerrando con aquella frase que pronunció el pasado mes de abril, antes de la ida de semifinales de la Champions contra el Inter: "El miedo lo dejé en el parque de Mataró hace tiempo".

El texto que acompañó al vídeo fue éste: "El jugador que sale del barrio, no compite por fama, compite por el futuro. No juega para los focos, juega para no volver atrás. La verdadera presión no está en el estadio, está en las miradas de quienes nunca dejaron de creer. Y cuando marca no celebra por él, celebra porque ese gol puede cambiar para él, para su gente y para su barrio". Varias sentencias que admiten múltiples interpretaciones tras lo acontecido en los últimos tiempos, con Lamine viéndose criticado por ese inicio de temporada marcada por su lesión en el pubis, y su agitada vida social.

El gol en el Bernabéu

En una segunda historia de Instagram, Lamine colgó una fotografía del gol que marcó en el Bernabéu en el 0-4 liguero con el que el equipo de Hansi Flick derrotó al Real Madrid la pasada temporada. En dicha imagen se ve a Lamine celebrando el tanto mientras aficionados blancos le increpan desde la grada.

Publicación de Instagram de Lamine Yamal. / @lamineyamal

Aquel 26 de octubre de 2024, Lamine recibió insultos racistas tras su gol en el minuto 77 de partido. En el informe remitido entonces por LaLiga al Comité de Competición se detallaron insultos como "mena de mierda". Un menor de edad fue identificado por aquellos actos y castigado con 30 horas de tareas sociales, además de un año sin poder acceder a partidos oficiales