De Jong: "Si Carvajal es compañero de Lamine y cree que no debe hablar, que le llame por privado"

Varios jugadores del Madrid acudieron a buscar a Lamine Yamal al final del partido para reprenderle por las palabrtas del extremo del Barça en el marco de una charla promocional de la Kings League. Si interpretaron el comentario del joven futbolista como una provocación, luego quisieron regodearse de él.

Dani Carvajal, el capitán del Madrid, en otro ejemplo de su particular deportividad, se lo recriminó en el césped. Otros jugadores blancos se acercaron, también los azulgranas, y se montó un barullo en el césped con jugadores que no estaban ni convocados (Rüdiger, Alaba, Raphinha...) increpándose unos a otros.

El capitán del Barça, pese a la derrota, asumió la situación con más naturalidad que Carvajal. "Si eres un compañero de Lamine, y le conoces, y crees que no tiene que hacer declaraciones, le llamas por privado y se lo dices", expuso De Jong sobre la actitud de Carvajal, que ya había adelantado el día anterior que iba a hablar con Lamine. No lo hizo. Sólo le censuró sobre el césped con las manos que había hablado en exceso.

Lamine Yamal y Daniel Carvajal, tapado por las cámaras, en su breve charla al final del clásico. / AFP7 vía Europa Press

El centrocampista neerlandés comentó que desconocía el origen de la trifulca "hasta que vi un montón de jugadores y gente del staff en el campo". "Cuando el árbitro pitó el final corrían hacia Lamine, y creo que todo fue un poco exagerado", explicaba, emplazando a los periodistas a que preguntaran a los futbolistas del Madrid sobre los incidentes.

Ronald Araujo defendió al extremo de Rocafonda. "Es muy profesional, uno de los mejores jugadores del mundo, mayor de edad, y sabe lo que tiene que hacer", dijo el central uruguayo, que acabó portando el brazalete a partir de su entrada en el campo.