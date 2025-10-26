Javier Méndez, entrenador de Makhachev y Khabib: "Topuria tiene el mejor boxeo del negocio, su punto más débil es..."

El reconocido entrenador Javier Méndez, cabeza del American Kickboxing Academy, dos veces campeón mundial de kickboxing ISKA con un récord de 23-2 y responsable de la formación de campeones históricos como Khabib Nurmagomedov, Daniel Cormier e Islam Makhachev, ha elogiado públicamente las habilidades del doble campeón de la UFC Ilia Topuria.

Durante una entrevista en el canal de YouTube Know Time, Méndez no escatimó en halagos hacia el luchador hispano-georgiano: "Con Ilia Topuria, diría que hay que mantenerse fuera de su rango de boxeo, al mil por ciento. Tiene el mejor boxeo del negocio, en las MMA. Tiene tanto nivel que incluso cree que puede vencer a Crawford. Así de confiado está en su boxeo. Su boxeo es bueno. Realmente bueno".

Topuria ha construido su reputación como uno de los mejores libra por libra del planeta gracias a su dominio del striking, aunque también destaca por un control del suelo legendario. En 2025 se convirtió en el primer peleador invicto en conquistar títulos en dos divisiones del UFC, tras noquear a Max Holloway y vencer a Charles Oliveira para hacerse con el cinturón del peso ligero.

"Tampoco sabemos su verdadero nivel"

El entrenador californiano, que dirige uno de los gimnasios más prestigiosos del mundo, analizó también cómo sería la estrategia ideal para enfrentarse al campeón español, algo que no ha conseguido nadie en toda su carrera en la UFC:

"Contra él, necesitarías trabajar las patadas, los ángulos. Rodillas. El Muay Thai sería una buena especialidad para usar. Pero la gran tarea es mantenerlo alejado de ti. Además, tiene una lucha decente. Y según gente que ha entrenado con él, también posee un jiu-jitsu respetable. Tiene casi un paquete completo, pero no del todo. Cojea en el dominio de las patadas”.

"Su punto más débil estaría en las patadas. Y luego hay que probar el grappling contra él para ver si el tuyo es mejor. Aún no hemos visto lo bueno que puede ser en eso. No es sobresaliente, pero tampoco sabemos su verdadero nivel".

Antes de subir al peso ligero, Topuria había manifestado interés en una superpelea con Islam Makhachev, uno de los pupilos más destacados de Méndez. Aunque el duelo no llegó a concretarse, el propio entrenador no descarta que ambos puedan enfrentarse en el futuro.

Actualmente, Ilia Topuria no ha vuelto a competir desde su victoria el pasado 29 de junio, cuando se proclamó campeón ante Oliveira. Según los rumores, el hispano-georgiano podría realizar su primera defensa del título a comienzos de 2026 ante Paddy Pimblett, mientras que Makhachev buscará el cinturón wélter en UFC 322 el próximo mes.