El equipo de la segunda parte

El Real Madrid ganó con merecimientos, y el Barça también podría haber ganado, pero con merecimientos distintos. El Madrid es la individualidad de Mbappé, ese futbolista extraordinario al que le resta Vinicius la alegría que merece el equipo. Y el Barça es todo el equipo, con algunas variantes y muchos defectos, pero es todo el equipo. Animado por aquel francés extraordinario, el Madrid alerta y marca; sobresaltado pero valiente, el Barça de Pedri (ayer, más que nunca, fue de Pedri) dibuja, junta, busca en las bandas e incluso en el centro de la cancha para llegar, se supone que a tiempo, a la puerta contraria.

Pero, mientras que Mbappé explica sin parar por qué es el mejor de la época, lo que hace Pedri es una labor que no tiene suerte, porque en el medio el que se supone que tendría que ser como el francés, Ferran, se perdió en el laberinto sin porvenir que es el fallo de última hora. De hecho, el Barça no tuvo ni última hora porque marcó el gol (Fermín tenía que ser) y luego dejó que el portero madridista jugara a mirar.

Vi el partido con una congoja permanente en mi garganta, en mis ojos y en mi vida, llena de recuerdos que me asaltan desde la niñez, pasando por las distintas adolescencias que vive un aficionado. Cuando el Barça empató, por aquel milagro del buen Fermín, sentí que ya podía aliviarme porque, como dice la leyenda que popularizó Jorge Semprún, ya habíamos visto las luces de Brindisi… Pero en seguida el delantero francés, que cada día se alegra más como un español, advirtió al Barça de que no tiene un portero tan potente como el que sería el portero de este año, lesionado y en casa nada más amanecer en el lugar que fue de Sadurní o de Ramallets. Luego, el suplente de difícil nombre (al que llamo Chelenski por decirlo rápido), alegró el futuro imperfecto del Barcelona evitando un penalti que nos hubiera dejado peor malparados...

El equipo resistió en la segunda parte gracias a su modo de ser, pausado, solidario, a veces insolente ante un equipo acostumbrado a ganar casi todo; pero no fue suficiente. Falta Lewandowski, por ejemplo, y Lamine no está al mando de sí mismo. Jugó con la inquietud del que se sabe mirado, mientras que Ferran, al que ya tiré de las orejas, no hizo prácticamente nada, y el mejor de las últimas zancadas, Fermín, estuvo más cerca de la nada que del todo. Muchas veces, mientras tomaba notas, y como se suele hacer en los estadios, me dieron ganas de tirar desde el sillón de mi casa los balones que el Barça no acertaba a poner en el otro lado de la cancha, mientras que la otra pierna intentaba decirle al Barça que era mejor que mirara a las bandas, donde yo imaginaba que Lamine haría milagros.

Hubo algún intento de milagro, o acaso yo lo intenté imaginar, porque el Madrid no fue tan grande como su resultado. Les dije a amigos que me preguntaron, antes del partido, por mis sentimientos. Me hubiera ido al lunes con un empate, pero ni eso terminamos mereciendo, aunque por juego ni un equipo ni el otro hizo lo que se le debe pedir a un campeón, o a un subcampeón.

El único sentimiento que albergo ahora es el que me dejó la segunda parte, cuando el Barça que no ganó mostró ganas de ganar. Pero de eso no se vive, se vive de los goles, y el Madrid marcó dos y nosotros metimos uno, solo uno, aunque fuera de Fermín.