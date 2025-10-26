Las claves tácticas y las alineaciones del clásico: Flick va a tumba abierta; Xabi Alonso se protege

No hubo margen para grandes sorpresas en las alineaciones del clásico. Tanto Hansi Flick, que verá el partido desde un palco por su sanción dejándole el mando a Marcus Sorg, como Xabi Alonso optaron por los equipos más lógicos y esperados.

Ferran Torres, el nueve en el Bernabéu

Podía tener la tentación Flick de amontonar efectivos en la zona ancha para asegurarse el control y echar mano de Marc Casadó. Pero la idiosincrasia del técnico alemán no es esa, por lo que ha optado por un equipo de clara tendencia ofensiva. Así que Ferran Torres, pese a salir de lesión, parte en el equipo inicial como nueve. La inclusión del delantero valenciano permitirá a Marcus Rashford ejercer de falso extremo zurdo, con mucha más movilidad y sin tener que batirse en duelo con Fede Valverde en la orilla. Ferran, además, está llamado a posibilitar las incursiones desde segunda línea.

Xabi Alonso incrusta a Camavinga en el eje

Que Carvajal y Trent llegaran minimizados al clásico tras sus lesiones facilitaba al técnico blanco el plan que barruntaba. Y no era otro que la permanencia de Fede Valverde en el lateral derecho, lo que permitía que Camavinga pudiera ganarse un hueco en el doble pivote junto a Tchouaméni. Una de las obsesiones de Xabi Alonso es cortocircuitar el manejo de Pedri y Frenkie de Jong en la zona ancha, por lo que no consideraba adecuado cargar más el frente ofensivo con la inclusión de Franco Mastantuono o Rodrygo, ambos suplentes. Ya correrán a campo abierto Mbappé y Vinicius.

Koundé llega a tiempo

Entre las siete bajas que tiene Flick en este clásico no está Koundé, que pudo llegar a tiempo para ser alineado de inicio en el lateral derecho. No hizo falta que Flick apostara por poner a Araujo como titular para tratar de hacer coberturas individuales a Vinicius -el uruguayo será una de las pocas opciones del técnico alemán para el segundo tiempo-. Mientras que en el eje de la zaga, quizá en su prueba más peliaguda, Cubarsí y Eric medirán su estabilidad como pareja de centrales en una temporada en la que no ha habido manera de olvidar la presencia táctica de Iñigo Martínez, clave en las defensas adelantadas.

Alineaciones del clásico

Real Madrid: Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Güler; Bellingham; Mbappé y Vinicius.

Barcelona: Szczesny; Koundé, Eric, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri; Lamine, Fermín, Ferran y Rashford.