Un clásico sin Flick, pero con Lamine Yamal

Del 11-1 favorable al Madrid al 7-2 perteneciente al Barça, la horquilla de resultados en los 261 clásicos disputados hasta ahora es amplísima. Tan amplia que impide pronósticos fundamentados y desprecia los precedentes inmediatos.

Después de la campaña 2023-24, en la que el Madrid se llevó los tres partidos, convertido en campeón de Europa, fichado Kylian Mbappé y envuelto en una aura de invencibilidad, sucumbió en la pasada campaña (24-25) ante el temerario Barça, pobre y juvenil, que le arrasó en los cuatro duelos y le birló los tres títulos: Liga, Copa y Supercopa.

Hansi Flick bromea con los jugadores en el entrenamiento previo al clásico. / Quique García / EFE

Más similitudes en el césped

El primer clásico del curso abre un nuevo libro en el que el Madrid no es tan temible ni el Barça es tan alegre. La distancia entre los dos grandes parece haberse acortado, del mismo modo que se observan más similitudes futbolísticas en el césped, ahora que los presidentes se han distanciado.

Los técnicos del Barça han detectado que el Madrid de Xabi Alonso presiona más que el de Carlo Ancelotti y que tiene más la posesión del balón sin haber perdido la velocidad de la transición para lanzar a Kylian Mbappé y Vinicius. No son argumentos suficientes para que el Barça, menos goleador y con mayores síntomas de vulnerabilidad, tenga que alterar sus señas de identidad.

Marcus Rashford y Ronald Araujo, en primer término, durante la sesión sabatina. / Quique García / EFE

El "honor" y la "desventaja"

"Si lo cambiamos todo, perderemos nuestra estructura, nuestra manera de hacer y eso no funcionaría. Tenemos que hacer bien lo que sabemos hacer: jugar como un bloque, con las líneas muy juntas, y desplegando nuestras virtudes, que son la presión y la posesión del balón", expuso Marcus Sorg, el primer ayudante de Hansi Flick.

En el clásico inaugural de esta campaña, el mayor cambio se verá en el banquillo. Sorg será quien imparta las órdenes. El jefe subirá del vestuario a un palco por la sanción impuesta tras ser expulsado por Jesús Gil Manzano ante el Girona. Para Sorg es "un gran honor" liderar al grupo desde la banda; para el equipo es "una gran desventaja" no ver ni escuchar al entrenador titular.

Marcus Sorg, el primer ayudante de Hansi Flick, en la rueda de prensa previa al clásico. / Quique García / EFE

Dos derrotas

"Flick es la pieza más importante del equipo, es quien ejerce la mayor influencia, y quien infunde más seguridad a los jugadores", expuso Sorg, antes de proclamar que "gestionaremos las ausencias -sin Flick y sin Raphinha, Lewandowski, Gavi, Olmo, Joan Garcia y Ter Stegen– y daremos el cien por cien». Sobrevive, al menos, Lamine Yamal en quien confían para que dé su mejor versión en un partido grande y motivante. Xabi Alonso no quiso ahondar en la polémica dimensionada por el comentario del joven futbolista de que el Madrid "roba y se queja".

Será la segunda vez que Sorg sustituya a Flick, que fue sancionado el año pasado tras ser expulsado en el Betis-Barça por Muñiz Ruiz. Le cayeron dos partidos. La experiencia no fue buena para Sorg, que el 24 de diciembre cumplirá 60 años. El Barça perdió los dos, ante el Leganés (0-1) y el Atlético (1-2), ambos en Montjuïc.

Sorg, durante la sesión del sábado. / Valentí Enrich / SPO

La estadística de Soto Grado

El Bernabéu es un lugar mucho más inhóspito, donde suceden cosas inverosímiles. "Nunca se sabe lo que puede pasar", aceptó Sorg, "es un partido donde hay muchas emociones. Tenemos que centranos en nuestro juego y no en lo que no podemos controlar", dijo el técnico alemán antes de saber que el duelo estará en manos del riojano César Soto Grado, cuya estadística es llamativa: el Barça ha ganado 6 de los 14 partidos -ni la mitad- y ha perdido 5 bajo su jurisdicción, mientras que el Madrid ha ganado 14 de 22 sólo ha perdido 2.

El primer clásico de Sorg también lo es de Xabi Alonso en su faceta de entrenador. Sus palabras no difirieron mucho de su equivalente barcelonista. "Será un partido muy intenso y muy disputado, en el que habrá momentos para todo", dijo el técnico madridista reclamando a la hinchada "energía" y paciencia con su proyecto.

Xabi Alonso, durante la rueda de prensa posterior al entrenamiento de este sábado previo al Madrid-Barça. / JJ Guillén / EFE

Alonso se sabe cuestionado por el recelo que han despertado algunas actuaciones –la de la Juventus del miércoles, por ejemplo– y algunos resultados, como el 4-0 del Paris Saint Germain en el Mundial de Clubs y el 5-2 del Atlético en la Liga. "No me gusta valorar sólo resultados sino el proceso. No estamos aún en noviembre y no se entrega ningún trofeo ni se gana ninguna medalla, queda mucha temporada", recordó.