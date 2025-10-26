El ciclista Albert Torres, campeón del mundo de ómnium

El velódromo de Santiago de Chile pasará a la historia del ciclismo español por ser el escenario en el que Albert Torres, tras una carrera mayúscula, puso el gran colofón a su carrera profesional proclamándose campeón del mundo de ómnium los 35 años. El ciclista menorquín ha logrado una victoria que perseguía desde hace mucho tiempo y que por fin se ha hecho realidad gracias a una actuación muy sólida en las cuatro pruebas del ómnium que le han permitido concluir la jornada con 133 puntos y superar por la mínima al japonés Kazushige Kuboki y al belga Lindsay de Vylder.

La competición arrancó con Torres cuarto en el scratch -una prueba de 15 kilómetros que se realiza en grupo-, una buena posición que le permitió desarrollar confianza de cara al resto de la competición. En el tempo race -donde se trata de acumular puntos en esprints intermedios- fue tercero, al igual que en la prueba de eliminación -cada dos vueltas un ciclista queda eliminado-, donde gestionó la carrera de forma impecable manteniendo la cabeza del grupo y exhibiendo una lectura de carrera propia de un especialista consumado. Estos resultados le llevaron a iniciar la decisiva puntuación final en primera posición.

Tensión y emoción

En la prueba de puntuación, la tensión y emoción fueron máximas hasta el último sprint. Torres dependía de que el danés Larsen no ganará el sprint final para hacerse con el arcoíris y así fue. Su fantástica gestión de la prueba final dio sus frutos y al cruzar la línea de meta se coronó como campeón del Mundo. Atrás quedan las fracturas de clavícula de este año y la caída en los Juegos de París para que este triunfo adquiera más valor que nunca.

Torres ha renovado por el conjunto Movistar para la temporada 2026. Con el equipo de Teléfonica ha disputado un Tour y cinco Giros, entre otras carreras.